ゼンハイザー「IE 200」や「MOMENTUM 4 Wireless」などが低価格。Amazon初売りセール
IE 200
Amazonは、初売りセールを1月3日9時から開始した。期間は1月7日23時59分までの5日間。ゼンハイザーのヘッドフォン、イヤフォンなどもセール対象になっており、イヤフォンの「IE 200 + 4.4mmバランスケーブル」セットが56% OFF、ヘッドフォンの「MOMENTUM 4 Wireless ブラックコッパー + ミュージックキーホルダー」セットが50% OFFなど。
予定されているセール対象製品と、値引き率は以下の通り。なお、セール商品は、価格変更・売り切れになる可能性もある。ACCENTUM Open Black エージング音源セット -26% ACCENTUM Open Cream エージング音源セット -26% ACCENTUM Open Sakura -26% ACCENTUM Wireless Black エージング音源セット -47% ACCENTUM Wireless White エージング音源セット -47% ACCENTUM Wireless Blues エージング音源セット -47% ACCENTUM Wireless SE エージング音源セット -50% ACCENTUM Wireless ブラック + BTD600 -54% ACCENTUM Wireless ホワイト + BTD600 -54% ACCENTUM Wireless ブルー ＋ BTD 600 -54% ACCENTUM Plus Wireless Black エージング音源セット -51% ACCENTUM Plus Wireless White エージング音源セット -51% ATW1 Black エージング音源セット -53% ATW1 White エージング音源セット -53% ATW1 Blues エージング音源セット -53% HD 450BT Black -36% HD 560S エージング音源セット -42% HD 560S +マイク付きケーブル -44% HD 560S +4.4mmバランスケーブル -51% HD 560S エージング音源セット + HD 500 BAM -41% HD 560S +HD 500 BAM -41% HD 599 SE -53% HD 599 SE ブラック +HD 500 BAM -52% HD 600 エージング音源セット -33% HD 600 + 4.4mmバランス ケーブル長 1.8m (700258) -37% HD 620S エージング音源セット -23% HD 620S エージング音源セット + HD 500 BAM -26% HD 620S +HD 500 BAM -26% HD 650 エージング音源セット -19% HD 650 + 4.4mmバランスケーブル -25% HD 650 エージング音源 + ミュージックキーホルダー -19% HD 660S2 エージング音源セット -24% HD 660S2 エージング音源 + ミュージックキーホルダー -24% IE 200 + マイクケーブル -54% IE 200 + 4.4mmバランスケーブル -56% IE 200 シルバー -46% IE 200 シルバー+ マイクケーブル -54% IE 200 シルバー+ 4.4mmバランスケーブル -56% IE 200,Silver Edition + ミュージックキーホルダー -43% IE 300 + 4.4mmバランスケーブル -44% IE 600 エージング音源セット -33% IE 600 + SoundProtex Plus -38% MOMENTUM 4 Wireless Pride -50% MOMENTUM 4 Wireless Teal -50% MOMENTUM 4 Wireless Black エージング音源セット -46% MOMENTUM 4 Wireless White エージング音源セット -46% MOMENTUM 4 Wireless Denim エージング音源セット -50% MOMENTUM 4 Wireless Copper エージング音源セット -50% MOMENTUM 4 Wireless Black エージング音源セット+ BTD 700 -46% MOMENTUM 4 Wireless White エージング音源セット+ BTD 700 -46% MOMENTUM 4 Wireless Denim エージング音源セット+ BTD 700 -50% MOMENTUM 4 Wireless Black Copper エージング音源セット + BTD 700 -50% MOMENTUM 4 Wireless Teal+ BTD 700 -50% SPORT True Wireless -36% MTW4 Black Graphite エージング音源セット -43% MTW4 White Silver エージング音源セット -43% MTW4 Black Copper エージング音源セット -43% MTW4 Denim エージング音源セット -43% MTW4 Black Copper -43% MTW4 Black Graphite エージング音源セット+ BTD 700 -44% MTW4 White Silver エージング音源セット + BTD 700 -44% MTW4 Black Copper エージング音源セット + BTD 700 -44% MTW4 Denim エージング音源セット + BTD 700 -44% AMBEO Soundbar Plus エージング音源セット -36% AMBEO Soundbar Mini エージング音源セット -49% AMBEO Sub -48% MOMENTUM 4 Wireless ブラックコッパー + ミュージックキーホルダー -50% MOMENTUM 4 Wireless デニム + ミュージックキーホルダー -50% MOMENTUM 4 Wireless SE Copper -50% MOMENTUM 4 Wireless Denim -50% MTW4 Denim エージング音源 + ミュージックキーホルダー -43% MTW4 Black Copper エージング音源 + ミュージックキーホルダー -43% MTW4 Denim -43% ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください