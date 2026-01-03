SWIRE AURBIS

シリウスは、1月9日10時から新感覚パーソナル・シアター・スピーカー「SWIRE AURBIS(スワイヤー オルビス)」のクラウドファンディングをMakuakeで開始する。通常価格は43,780円だが、50台限定の超早割20% OFF 35,020円などのプランを用意。プロジェクトはAll-in方式。期間は3月31日までで、発送開始は6月下旬より順次開始する。

シリウスとソニー元技術部長横田哲平氏と共同開発した製品。従来のヘッドフォンやイヤフォンの閉塞感や疲労感の解消を目的としており、耳をふさがないオープンタイプのスピーカー構造を採用。それでいて、100mmの大口径ユニットを搭載し、迫力ある音響体験が可能という。

人間工学に基づいたネックピロー型とすることで、「髪型は乱れず、ゆっくりリラックスして長時間視聴しても疲れない構造」という。

SWIRE AURBISのクラウドファンディングページ

通常価格 43,780円 【超早割】20%OFF 35,020円 50台 【早割】18%OFF 35,890円 200台 【早割】15%OFF 37,210円 300台 【超早割】＋Bluetooth送信機セット 20%OFF 43,820円 50台セット 【早割】＋Bluetooth送信機セット 18％OFF 44,910円 200台セット 【早割】＋Bluetooth送信機セット 15％OFF 46,560円 300台セット 【2台まとめ買割】15％OFF 74,420円 100台セット 【2台まとめ買割】＋Bluetooth送信機セット15％OFF 83,770円 100台セット