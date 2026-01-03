SWIRE AURBIS

シリウスは、1月9日10時から新感覚パーソナル・シアター・スピーカー「SWIRE AURBIS(スワイヤー オルビス)」のクラウドファンディングをMakuakeで開始する。通常価格は43,780円だが、50台限定の超早割20% OFF 35,020円などのプランを用意。プロジェクトはAll-in方式。期間は3月31日までで、発送開始は6月下旬より順次開始する。

シリウスとソニー元技術部長横田哲平氏と共同開発した製品。従来のヘッドフォンやイヤフォンの閉塞感や疲労感の解消を目的としており、耳をふさがないオープンタイプのスピーカー構造を採用。それでいて、100mmの大口径ユニットを搭載し、迫力ある音響体験が可能という。

人間工学に基づいたネックピロー型とすることで、「髪型は乱れず、ゆっくりリラックスして長時間視聴しても疲れない構造」という。

SWIRE AURBISのクラウドファンディングページ

通常価格 43,780円 【超早割】20%OFF　35,020円　50台 【早割】18%OFF　35,890円　200台 【早割】15%OFF　37,210円　300台 【超早割】＋Bluetooth送信機セット　20%OFF　43,820円　50台セット 【早割】＋Bluetooth送信機セット　18％OFF　44,910円　200台セット 【早割】＋Bluetooth送信機セット　15％OFF　46,560円　300台セット 【2台まとめ買割】15％OFF　74,420円　100台セット 【2台まとめ買割】＋Bluetooth送信機セット15％OFF　83,770円　100台セット