◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

３年ぶりの総合優勝を目指し、往路７位からの巻き返しに臨む駒大は、６区の伊藤蒼唯（あおい、４年）が区間記録に迫った。前回大会で野村昭夢（青学大）がマークした５６分４７秒に迫る５６分５０秒（速報値）で、１つ順位を上げて６位でタスキをつないだ。

優勝候補の一角とされていた駒大だが、復路スタート地点で１位青学大とは４分５２秒差。前回６区２位の伊藤が序盤からハイペースでとばし、小湧園前（９・１キロ）では６位に順位をあげてトップと約５０秒差を縮めた。後半はややペースが落ちながらも粘りの走りで、区間記録に肉薄した。

伊藤は１年時に区間賞、前回は２位と山下りのスペシャリスト。１１月の全日本大学駅伝５区区間新記録でチームを２年ぶり１７度目の優勝に導いた大砲が、藤田敦史監督の「本番、間違いなくやってくれる自信があります」と込めた期待に応えた。駒大は、最終１０区に前回７区区間賞の絶対的エース、佐藤圭汰（４年）を投入している。