高まる期待

2025年6月末に現役を引退後、老舗プロレス団体「新日本プロレス」へ入団し、26年1月4日の東京ドーム大会でのデビューを控える東京五輪柔道男子100キロ級の金メダリスト、ウルフアロン（29）が12月23日、テレビ朝日系の情報番組「大下容子ワイド！スクランブル」に生出演した。

ウルフのデビュー戦はいきなりタイトルマッチ。それも「NEVER無差別級王者」を賭けて、極悪ユニット「H.O.T」を率いるEVIL（38）と闘うことで、ファンの間で注目を集めている。番組内でウルフは入団からこれまでを振り返り、「この半年間、練習してきたものをすべて出したい。まずは、デビュー戦に全集中して、追って追って自分自身成長して行きたい」などと意気込んだ。

「デビュー戦でタイトルマッチ。練習生にもかかわらず、数々のテレビ番組出演など、何から何まで異例づくしですが、日本人としては初の五輪金メダリストのプロレスデビューだからこそでしょう。ウルフはアスリートにしてはかなり弁が立ち、今年10月からはTBSラジオで冠番組『目覚めのウルフ』のパーソナリティーを務めています」（スポーツ紙記者）

ウルフがデビューする東京ドーム大会は、同団体のエースとして長年活躍し、現在は社長を務める棚橋弘至（49）の引退試合が組まれ、チケットが早々に完売したことも話題になっている。さらに、長年同団体の試合を「ワールドプロレスリング」のタイトルで中継しているテレ朝が、22年ぶりに全国ネットで、1月4日午後10時15分から「新日本プロレス1．4東京ドーム！棚橋引退&ウルフデビューSP」として放送する。

「同局の絶対エース・大下容子アナ（55）の冠番組に出演させたことからも、テレ朝の期待の高さがうかがえます」（前出・記者）

番組内では、ウルフのデビュー戦の実況を、以前にプロレス中継を担当していた同局の野上慎平アナウンサーが担当することも発表された。

「ウルフへの期待が過剰過ぎると思えるかもしれません。ただ、それには理由があって、過去に他競技からプロレスに転向して新日に参戦した“大物”たちとウルフは違う。彼はしっかり練習を積み、プロレスの特性をマスターしようと努力しています。これまでの転籍組とは、試合での動きが圧倒的に異なるはず。公開練習を見ても、いかにウルフがプロレスと真摯に向き合って来たのかが良く分かります」（元プロレス専門誌記者）

まじめに練習に取り組む

ウルフの新日入団直後、やはりテレ朝の看板ニュース番組「報道ステーション」のスポーツコーナーでウルフを特集した。その際、リング内のロープの間を往復する基本的な動きであるロープワークはおぼつかず。自身をスカウトし、プロレス入りのきっかけをつくった、同団体のレジェンドレスラー・永田裕志（57）の軽快なロープワークを見て、ウルフが目を丸くする様子が映し出された。

しかし、それから半年。ウルフは見違えるような姿になっていた。

「20日放送の『ワールドプロレスリング』では、ウルフが若手選手と練習する姿や、18日に行われた棚橋社長との公開練習の模様が放送されました。今や、すっかりロープワークを軽快にこなせるようになり、棚橋社長とはこれもプロレスの基本である、相手のクビに手を回して腕を取る、ロックアップでもしっかり組み合っていました。さらに、寝技になった状態からエスケープしての切り返しもスムーズにできるようになり、すっかり動きがレスラー仕様に。そのうえで、柔道技はあくまでもつなぎとして、プロレスの試合で使えるように試行錯誤していることを明かしていました」（先のスポーツ紙記者）

見た目には、ウルフは一連の動きを当たり前のようにこなしていたが、実は、ここがプロレスの難しさ。それぞれの動きには決まったルールがあり、それを何も考えずにこなせるようになるまで、ひたすら反復練習を重ね、ようやく身に着けることができるというのだ。

「まず、基本の受け身ですが、柔道では単に後ろに下がって受け身を取ればOK。しかし、プロレスだとリングの広さが決まっているので、下がると頭をロープにぶつけてしまうリスクがあり、相手の技の衝撃を軽減できません。なので、自分の足元があった場所に背中を付ける感覚です。ロープワークに関しては、まず、ロープの手前から思い切り反転して飛び、その反動を利用し逆側のロープに走りますが、3本あるロープのうち、上から1本目と2本目のロープに同時に背中をつけないと、上手く跳ね返りません。ロープは硬いワイヤーの上にゴムを巻いただけなので、下手に飛び込んだら肋骨を骨折してしまいます。メディアのインタビューでウルフは『腰がロープの形になった』と話していますが、練習を重ねていれば、そんな感覚になるのも納得です」（前出・元専門誌記者）

いざ、ロープに向かって走ったら、3歩で反転して背中からロープに当たる。「いきなりやれと言われてできる人は、よほど運動神経が良いか、天性のプロレスセンスがあるかのどちらか」（同前）だという。さらに、ウルフが棚橋とがっちり組合ったロックアップもルールがあるのだという。

「何よりまず、組み合わないと試合になりませんが、たとえ、右利きの人でも右手・右足を半歩ほど引いた状態で、左腕を相手の首の後ろに回し引きつけ、相手も同じように回してくる左腕の上から右手で掴むのです。柔道時代、右手・右足を引く左組みだったウルフにはやり易かったのではないでしょうか。そして、リングを回る時には反時計回りというのが、リング上での“しきたり”です」（同前）

ウルフは道場の掃除や食事の準備、先輩レスラーの世話など下積みを経験しないといけない練習生にもかかわらず、新日本道場への住み込みは免除され、テレビ番組やイベントへの出演をこなし、前述のラジオ番組もこなしている。

しかし、平日は午前中から4時間の練習。興行にも同行してセコンド業務をこなし、リング外でのプロレス界のルールやしきたりも学んでいる。そうしたウルフの姿勢を見て、過去に新日本でプロレス転戦デビューが話題になった大物2人とは「プロレスに向き合う心構えが違う」という声が関係者の間で上がっているという。

二人のレジェンドとは異なる点

「その2人とは、1990年2月にデビューした元横綱・双羽黒の故・北尾光司さんと、97年4月にデビューした、同じ柔道界の先輩で、柔道バルセロナ五輪95キロ級銀メダルの小川直也です。北尾は芸能事務所に所属、小川は故アントニオ猪木氏の肝いりでのデビューとあって、2人とも基本、合同練習への参加は免除されました。プロレスの基本を学ぶ機会がなかったのですが、そもそも学ぶ気もないようでした」（同前）

結局、北尾はそのポテンシャルを生かせないまま、当時の現場監督だった長州力に暴言を吐いて退団し、各団体を転々とする。小川はそもそも「格闘家」を名乗って、デビュー戦は柔道着姿。後にコスチュームを変えたが、新日本のリングでは故・橋本真也と死闘を繰り広げ、格闘技イベント・PRIDEにも参戦。「ハッスル」のリングで輝いたが、

「殴る、蹴る、極めるという、格闘技スタイルが小川の基本でしたが、ウルフは同じプロレスデビューでも、小川とはまったく違う道、まさにプロレスの王道を歩んでいるように見えます。柔道出身という誇りとプライドもあるでしょうが、プロレスラーになるからには、それに合わせる柔軟さがあるのでしょう」（同前）

プロレスのもう一つの見せ場といえば、入場場面だ。いまだにウルフはリングコスチューム、入場曲、必殺技などを公言せず、当日までベールに包まれたまま。そうなると、気になるのは22年ぶりの全国ネットの視聴率だ。



「前回の全国ネットは04年5月の東京ドーム大会でしたが、当時はPRIDE、K-1の格闘技人気にプロレスは押されており、平均世帯視聴率は7.1%（ビデオリサーチ関東地区、以下同）と厳しい結果に。とはいえ、視聴率が地盤沈下している現状であれば、この数字だったら合格点です。注目のウルフですが、おそらく柔道着を着てくることはなく、タイツ姿でしょうが、どちらかというとヒールのイメージが強い、濃い胸毛を剃るか、あるいはそのまま出てくるのかも気になるところです」（先のスポーツ紙記者）

