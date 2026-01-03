記憶に残る「揉め事」を現代の視点で振り返る「揉め事の研究」。第1回【地元政界の恩讐が渦巻いた「2021年横浜市長選」…カジノ誘致に反対した「ハマのドン」の思惑と「ミナトの裏面史」】では、因縁の市長選に至るまでのミナトの歴史を振り返った。第2回では「ハマのドン」こと藤木企業の藤木幸夫氏を中心に、大混戦となった横浜市長選の深層に迫る。（全2回の第2回）【篠原章／批評家】

＊＊＊

【写真】神奈川の財界を牽引し、総理大臣を育て上げた「ハマのドン」こと藤木幸夫氏。鋭い眼差しには御年95歳とは思えないほどの凄みが漂う

「政商」と陰口も

藤木幸夫を中心とした港湾関係者の努力のおかげで、「辛く汚く危険な3K労働」の見本のように言われてきた荷役夫は港湾労働者と呼ばれるようになり、博徒（やくざ）の温床としてしばしば忌み嫌われてきた荷役会社は、歴とした港湾企業に生まれ変わった。ミナトは大きく変身を遂げたのである。その影響は横浜のみならず、全国各地の港湾に波及し、山口組が事実上仕切っていた神戸港もこの流れに逆らうことはできなかった。

神奈川を代表する政治家（小泉進次郎防衛相と菅元総理）

港湾労働者の居住環境、生活環境、教育環境の改善のために幸夫のなすべき仕事も多岐にわたった。一例を挙げると、かつて横浜では、大岡川、派大岡川、堀割川、帷子川、鶴見川などに艀（はしけ）を浮かべて暮らす船上生活者（そのほとんどが港湾労働者）が多数見られ、横浜の「風物詩」に数えられるほどだったが、1980年代以降、その数は漸減し、現代ではまったく見られなくなった。艀は生活の場であり生業の場だったが、受けた仕事によっては横浜港から川崎港、東京港、千葉港などに移動することもあった。

移動の都度、子弟たちの通学先や通学するための住地が問題となったが、この問題は彼らの居住先（住宅）を陸（※おか）に確保することによって大幅に改善される。そのための努力を幸夫は惜しまず、本牧ポートハイツなどといった港湾関係者専用住宅を建設した。これは幸夫の功績のひとつだ。かつての港崎（みよざき）遊廓の跡地に造成された横浜公園の一角に横浜スタジアムが誕生したのも、川崎から横浜に拠点を移した横浜ベイスターズ（旧称・大洋ホエールズ）が市民の人気を博するようになったのも、市民の娯楽の一つとなっているFM横浜の創設も、幸夫の力に依るところが大きい。

港湾や港湾労働者に関わるこのような改善の努力を重ねるプロセスで、国（国土交通省）、横浜市、神奈川県、日本住宅公団（現・都市再生機構）などの行政や、国会議員、市会議員、県会議員（政令市・横浜では市会議員の権限が県会議員を上回る）などの政治家との折衝の機会も増えたが、幸夫のこの様子を見て、口さがない人々は幸夫の意図を知ってか知らずか、「ミナトの博徒が政商に成り上がった」と陰口をたたいた。こうした陰口も含め、幸夫の影響力をひと言で言い表す言葉として、「ミナトのドン」あるいは「ハマのドン」といった表現が定着していった。

「最大の理由はギャンブル依存症だよ」

そんな藤木幸夫にとって山下埠頭（1953年一部完成・1963年全面完成）は、堅気になってからの父の活躍した場であり、父と共に汗を流した荷役夫の生業の場だった。言い換えると、藤木家や横浜の繁栄を支えた労働者・関係者の縄張りである。

そこにアメリカの博徒（カジノ企業）がやってくる――山下埠頭へのカジノ（IR）誘致の計画を聴いたとき、幸夫が何らかの抵抗を覚えても不思議はない。

幸夫は、父・幸太郎の入れ墨のある背中を見て育った。その経験は、幸夫の人生に様々な陰翳を与え、かつ幸夫の原動力にもなったと思う。確実に言えるのは、幸太郎・幸夫父子の働きがなければ、荷役夫の労働環境・生活環境は改善されなかったろうし、荷役夫のパブリック・イメージも暗いままに留まっただろう。実態的には、昔日と同じ重労働を強いられる荷役夫はほとんどいない。多くはクレーンやフォークリフトを巧みに操る技能者であり、一人前の家庭を構えたサラリーマンや派遣社員である。

もちろん、その背景には技術進歩があるが、進歩した技術の導入にあわせて整備された労災や社会福祉などの制度もある。労働組合の貢献度も高いが、昔風に言えば「親方」にあたる人々が音頭を取らなければ、けっして前には進まなかったろう。彼らを精神的に支えたのは、「ミナトで働く者」としての誇りやアイデンティティであり、もっといえば「義理と人情」の伝統だった。近代の合理主義や効率主義と一見相反するように見えるこの「義理と人情」が、ミナトの合理化を進め、仕事の安定性・安全性を高め、暮らしの改善に大きく寄与したのである。幸夫はさらに、「博徒の血筋」と揶揄されることを嫌って、スポーツや文化の振興にも力を入れ、地域の課題にも積極的に取り組んだ。前出の横浜スタジアムの建設やFM横浜の創設がその一例である。



当初、幸夫はカジノ誘致に前向きの姿勢を見せていた。だが、アメリカ系カジノ企業が事業に参入する可能性がある計画の全貌を知った2019年頃になると、一転して強硬なカジノ反対派に回り、その先頭に立った。

単なるビジネスの論理とは別の黒船来航に始まる、横浜の歴史が背景にあったと見るのは自然なことではあるまいか。

幸夫は、当初賛成だったIR誘致で反対に回った理由をこう語っている。

「最大の理由はギャンブル依存症だよ（略）。（カジノは）人に迷惑をかけている。海外では依存症で家庭が崩壊しているどころか、街が死んでいる。外国の金融マフィアといってもいい人たち（カジノ業者）が、荒稼ぎしてお金を持って帰っちゃう。影響を受けるのは横浜に住む一般家庭だ」（朝日新聞2019.05.08）

彼は専門家らに依存症の恐ろしさを聞き、こうした考えに至った旨を語っている。その聞く耳を持ったのも、「博徒の血筋」だったからこそだと見ればわかりやすい。

菅元総理の「義理と恩」

林も「ミナトのアイデンティティ」は理解していたことだろう。しかし、悩み抜いた挙げ句、市長（経営者）としての合理的な計算に基づいて最終的にIR受け入れを表明し、それを市議会の場で決めた。そこに至るまでの林の苦悩は手に取るようにわかる。

ところが、林の苦渋のその決断を尊重してくれるはずだった小此木八郎が、IR反対を掲げて市長選に立候補してしまった。八郎のこの行動は林にとって大きなショックだったに違いない。おまけに、小此木家に恩のある菅も八郎の決断を支持した。IRを事実上推進してきた菅の影響下にあった自民党の市会議員の大半も林を裏切って八郎についた。

彼らは林市政の与党であり、IR推進を主張して市民からの住民投票の要求を撥ね付ける際の援軍だった。「ブルータスよ、お前もか」である。このままでは苦労して作りあげてきたIR誘致の計画が反故にされてしまう。林のショックは焦りに変わり、予定していた引退を撤回して出馬する決意を固めた。

出馬を説明する記者会見の折に、記者から「（林の支援者である）菅さんは何といっていましたか？」と質問され、林は口ごもりながら「（小此木家への）恩がどうのこうのとかで（私の出馬に）賛成できないといっていました」といった受け答えをしていたが、ふだん冷静な林がこのような愚痴を口にするのは珍しいことだった。

菅は、林の合理的判断よりも小此木家に対する「義理と恩」を優先した。だが、それはおそらく表向きのことで、2020年11月の大統領選でトランプが落選し、トランプの最大の献金者で有力なカジノ企業の経営者だったシェルドン・アデルソンが2021年1月に逝去したので、横浜にカジノを誘致する根拠がなくなったからだと見てよい。菅のこの判断も合理的に見えるが、菅の視線は横浜よりも永田町や霞ヶ関に注がれているのが常で、林はその点にも不満を抱いていたはずだ。「横浜の未来を本気で考えない横浜選出の代議士（政治家）などありえない」と林が考えていたとしてもまったく不思議ではない。

おそらく林にとっていちばん腹立たしかったのは、菅と市議が一体になって梯子を外したことだろう。だからこそ自分の出馬は、彼らの裏切りに対する意趣返しとなる。

開票結果を見るかぎり、それは成功したように見える。

当選したのは山中。有権者に大きく訴えたのは、政治経験はないがコロナ対策の専門家であるという点だった。

ただし、八郎と林の得票を合算すれば、当選した山中の得票を上回っていた。林が出馬しなければ結果が変わっていた可能性はある。

敗北を受けて開かれた林の記者会見は、敗者のそれとは思えない和やかなものだった。菅に従わず自分に付いてくれた6人の自民党市議を持ち上げながら、久々に人前で見せた林の満面の笑顔からは、「してやったり」という達成感が強く感じられた。自分は敗れたが、同時に裏切り者を敗者にすることに成功したのだ。

第1回【地元政界の恩讐が渦巻いた「2021年横浜市長選」…カジノ誘致に反対した「ハマのドン」の思惑と「ミナトの裏面史」】では、藤木氏を軸に一筋縄ではいかないミナトの歴史を振り返っている。

篠原 章（しのはらあきら）

批評家。1956年山梨県生まれ。経済学博士（成城大学）。大学教員を経て評論活動に入る。主なフィールドは音楽文化、沖縄、社会経済一般で、著書に『日本ロック雑誌クロニクル』、『沖縄の不都合な真実』（大久保潤との共著）、『外連の島・沖縄』などがある。

デイリー新潮編集部