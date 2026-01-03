賭け事は揉め事の火種

戦後日本のさまざまな「揉め事」を振り返りつつ分析する「揉め事の研究」。今回、批評家の篠原章氏が検証するのは、賭け事（ギャンブル）だ。賭け事は、売春、税金などと並んで、近代国家成立のはるか以前から、社会を揺るがすような「揉め事」の火種となってきた。【篠原章／批評家】

記録に残っているところでは、18世紀序盤にフランスの財政金融政策を主導したスコットランド出身のジョン・ローが、当時の基準でいえば「ギャンブルすれすれ」の独自の金融政策（不換紙幣の発行）を実施して、ルイ15世治政下のフランス経済を大混乱に陥れ、これがフランス革命の誘因のひとつとなった、と言われる。そもそもローは、最期の時をヴェネツィアのカジノで迎えたほどの、根っからのギャンブラーだった。ローの試みだった不換紙幣の発行は、現在は当たり前の制度として定着し、金融経済の基盤として機能しているが、ロー自身はギャンブルを通じてこの着想を得たと言われている。

菅元総理との関係も深いミナトのドン

日本にも古来様々な種類の賭け事があったが、富籤（※とみくじ）もその一つである。

水野忠邦による天保の改革の一環として富籤が全面的に禁止される1842年まで隆盛を誇った。禁止の背景には倹約の精神に反し風紀まで乱している、という認識が隠されていたと思われる。

とはいえ、現代も「宝くじ」として生き残っているのはご存じの通りである。

「カジノの賛否」と2021年横浜市長選

現在も、賭け事は依然として揉め事の火種であり続けている。たとえば、横浜へのカジノ誘致（IR誘致）をめぐる一連の騒動がその好例だ。

コロナ禍の最中の出来事だったため、多くの日本人はこれにさほどの関心を持たなかったようだ。また、この揉め事は金や利権といった単純な要因によるものではない。

横浜という土地と「外圧」を巡る長い物語の一部だと捉えると、この時見られた揉め事の見え方は変わってくるのだ。



2021年8月22日、約378万人と日本最大の人口を擁する基礎自治体である横浜市の市長選が行われた。最大の争点は横浜への統合型リゾート（IR）誘致に対する賛否。IRの目玉はカジノなので、事実上「カジノ誘致に対する賛否」を問う選挙となる「はず」だった。カジノ反対の候補とカジノ推進の候補との対決になる、と誰もが予想したが、蓋を開けてみると、有力候補が軒並みカジノ誘致に反対する姿勢を示したのである。

これには横浜市民ならずとも驚いた。その2年前の2019年8月22日、現職の林文子市長は「IRについては白紙」（2017年夏の市長選時）の姿勢から「IR誘致」の姿勢に転換していた。当然、与党の後押しを受けての転換である。

一方、2021年市長選の頃、市民のあいだでは「IR誘致反対」の声が次第に膨らんでいた。それを踏まえ、立憲民主党の横浜選出の衆院議員・江田憲司が中心になって選んだ、ほぼ無名の候補・山中竹春（横浜市立大学教授／コロナに関するデータ分析の専門家）はもちろんのこと、もとはIR誘致に積極的だった自民党市連が推す小此木八郎（自民党衆院議員・国家公安委員長を辞しての出馬）まで誘致反対の立場を鮮明にしていた。つまり林以外の有力候補に誘致推進派は誰もいなくなってしまったのだ。

自らと共にIR誘致を推進してきた自民党市連の「裏切り」とも見える行動に対する林の落胆は想像に難くない。

そこで、三期目を終えて引退も取り沙汰されていた林は、市長としてIR誘致を決断した経緯を踏まえ、「推進」を掲げて「無所属」で出馬する決意を固めた。

「自民党に梯子を外された」感のある林にとって厳しい選挙戦が予想されたが、それでも出馬を表明したのは、自民党に対する意趣返しであり、今や死語となりつつある「不適切な表現」を交えていえば、玉砕覚悟の実に「男らしい」行動だった。

菅義偉の“梯子外し”

それにしてもなぜ自民党は自ら推進派に転向させた林の梯子を外したのだろう。

梯子外しの主役は、横浜市に地盤を置く衆院議員・菅義偉（当時官房長官／後に首相）である。

「横浜政界」を牛耳る実力者の菅は、2021年の横浜市長選で「IR誘致反対」の小此木が出馬表明すると、これを全面的に支援して、IR誘致推進を主張する林をまったく支援しなかった。それどころか、林が年初に患った帯状疱疹や75歳という年齢に難色を示して、立候補自体に否定的な姿勢を見せたのである。

ここには政策論とは別の論理が働いていた。

菅は、小此木の父・彦三郎（元衆院議員／元建設大臣・通産大臣）の秘書を長く務めた経験があり、小此木家では家族同然の扱いを受けていた。彦三郎の逝去を受けて、後継者となった八郎の後見人ともいえる立場だった。そうしたパーソナルな関係もあり、IR誘致反対派であろうとも小此木を支援することにした。いわばIR推進より彦三郎時代からの「恩と義理」を重視したのである。

ただし、理由はそれだけではないだろう。市長選の時点で、横浜のIR事業者として名乗りを上げていた複数のアメリカ系カジノ企業が、コロナによる業績悪化を理由に事業計画を撤回し、香港系企業とシンガポール系企業の2社しか残されていない状況だった。アメリカ系企業の横浜からの撤退も、菅の方針の転換に大いに関係があると推定される。

結局、この時の市長選は、「推進派vs反対派」の構図にはならなかった。有力候補とされる5人のうち林を除く4人がIR誘致反対の立場。そのため「争点としてのカジノ」は後退してしまったからだ。

結果、当選したのは、IR誘致反対を掲げて登場しながらも、政治経験のまったくない山中だった。市長としての実績を強調する一方で、IR誘致の推進を約束した有力候補・林は惨敗した。

選挙後、「IR反対派の勝利」あるいは「自民党が候補を絞りきれなかったことが無名だった山中の勝因」などと分析されたが、筆者はこの分析では満足できない。敢えてひと言でいえば、「外圧」による港湾都市・横浜の発展を、「ハマのドン」こと藤木幸夫（藤木企業会長）に象徴される「ミナト（横浜港）を愛する市民」が拒んだ、という構図が背景にあると見るべきだと考えている。

横浜は、ペリーに開港を迫られ、そのおかげで大きく発展した都市だが、1923年の関東大震災と1945年の横浜大空襲で壊滅的な打撃を受けた。さらに終戦直後、米軍が進駐して基地を設け、その恩恵に浴す一方で甚大な被害も被ったが、その都度、港湾関係者を軸にほぼ自力で這い上がってきた。国や東京都の方針に翻弄されながらも、「東京のベッドタウンとは言わせない」という気概で、つねに独自の道を切り拓いてきたのである。

その横浜に、外国資本のカジノ企業が新たなる「侵略者」として襲いかかろうとしている。21世紀における黒船襲来だ。餌食にされてたまるか。IR誘致反対運動に参加する横浜市民のなかには、藤木を筆頭にそうした覚悟で臨む人々も少なくなかった。

「ミナトの顔役」

「ハマのドン」としてメディアで扱われることが多い藤木本人が好んで使う最近の肩書きは、「一般社団法人 横浜港ハーバーリゾート協会会長」。

先代の幸太郎の代から、横浜港で事業を展開する企業や労働者をとりまとめてきた藤木企業（旧藤木組）のボス、いってみれば「ミナトの顔役」である。なぜ横浜に「ドン」が存在するのか。それを理解するためには、なによりも横浜のミナトとしての歴史を振り返ることが必要である。



ペリー来航をきっかけに開国した日本が、1858年にアメリカと結んだ日米修好通商条約により幕府は神奈川湊（現在の横浜市神奈川区）の開港を約束したが、神奈川では、東海道の神奈川宿や江戸に近すぎることを危惧した幕府が、その対岸にあった人口数百人の寒村・横浜村を神奈川の一部だと称して、アメリカ人やアメリカの船舶（軍艦を含む）に開放したことが横浜の港としての出発点である。

明治維新が起こり、文明開化の時代を迎えて横浜は貿易港として急速に発展するが、その発展を支えたのは、一攫千金を狙って全国各地から集まってきた商人と、生まれた土地を追いだされるように飛び出してきたアウトサイダーやアウトロー、職と居場所を求めて港に流れ着いた者たちばかりだった。

とりわけ、港にとって不可欠な存在でありながら重労働に耐える荷役夫（沖仲仕）の需要は高く、腕に覚えのある者や体力に自信のある者が荷役作業に従事したが、劣悪な労働環境・労働条件を背景に、酒、博打などに慰めを求める者も多く、荷役夫同士の諍いも絶えなかったという。

こうしたトラブルを避けるために、荷役夫の手配をする人足請負業者（現在でいうところの人材派遣業）の多くは、無頼の者を雇い入れて強引に押さえこもうとしたが、トラブルの根っ子には請負業者が労働者を不当に搾取する歪んだ雇用構造があったから、力による押さえ込みの効果は乏しかった。

「藤木幸太郎」と「山口組三代目」

この状況を大きく変えたのが、1912年に神戸からやってきた酒井信太郎（酒井組＝現・横浜港湾作業の創業者）と、その配下で頭角を現した藤木幸太郎（藤木組の創業者）である。二人とも叩き上げの荷役夫を経て親方になった人物だったため、荷役夫の状況をよく理解しており、時には労働組合による賃金引き上げ要求を支援し、荷役夫の安全確保や福利厚生にも力を尽くした。

二人がこのように努力を積み重ねた結果、1925年、横浜の酒井と藤木、神戸の鶴井寿太郎、藤原光次郎という4人の親方が結束して親睦団体「鶴酒藤兄弟会」（通称・鶴酒藤）が生まれ、全国の港湾業者のほとんどが鶴酒藤の傘下に入った。鶴酒藤は、荷役や港湾に関わる政府の方針に影響を与え、荷役夫の労働条件や労働環境は大幅に改善されたが、任侠道にも似た閉鎖的な親分・子分の絆（義理と人情）が問題化することもあった。

とくに問題となったのは、藤木が博打に理解を示し、自ら賭場を開帳、荷役夫に娯楽の場として提供したことだ。藤木は「外部のやくざから荷役夫を守るため」としたが、端から見れば藤木もやくざの起源の一つである「博徒」の胴元にしか見えず、賭博法違反で警察の摘発を受ける対象となった。

1951年、酒井・藤木などの政府への働きかけにより「港湾事業法」が制定され、1956年になると業界団体である全国港湾荷役振興協会（全港振）が設立された。初代会長に藤木が就任したのは当然として、問題は副会長に神戸の荷役業者である田岡一雄が選任されたことだ。

これが「荷役業者＝やくざ」という世間のイメージを増幅することになった。田岡は、荷役業を営む一方、山口組三代目組長としても辣腕を振るっていたからである。また、藤木と同じく横浜の荷役夫の親方だった笹田照一や鶴岡政次郎も、それぞれ笹田一家や綱島一家（稲川会の起源）という博徒集団を率いていたが、これも負のイメージの要素となったことは否めない。

「藤木幸夫」の登場

藤木は賭場の摘発をきっかけに賭場を閉じて堅気になり、配下の者に賭博、麻薬、やくざとの付き合いを厳禁したが、世間の目は甘くなかった。しかも藤木自身、田岡との交流を隠さなかった。そのため田岡と昵懇だった藤木を「やくざと同類」と見なす人々も少なくなかったが、藤木は、荷役夫など港湾労働者の生活改善と横浜港の繁栄を目的にした合法的なビジネスに徹しながら、「義理と人情」という矜恃を守り、田岡との縁を、田岡が斃（たお）れるまで切ることはなかった。

田岡は、山口組を「侠客の友誼組織」と自称していたが、警察当局がそう見なかったのは言うまでもあるまい。警察は東京五輪開幕に合わせて、山口組など広域暴力団の一掃を目標とした「第一次頂上作戦」を展開する（1964〜1968年）。その煽りを受けるように、田岡が副会長を務める全港振も1966年に解散、全港振に加盟する荷役会社は日本港運協会始めとする他の業界団体に糾合され、藤木は神奈川港運協会会長などを歴任、暴力団抗争が上塗りしたミナトの負のイメージを払拭するために、横浜港で働く荷役夫の社会的地位の向上や福利厚生に注力する一方、当時世界的潮流になりつつあった海上コンテナ輸送に対応した荷役業務の改革に着手したが、そこで力を発揮したのが藤木の長男・幸夫、現在の「ハマのドン」である。

藤木幸夫は、清濁併せ呑んだ上で事業を維持拡大してきた父・幸太郎を補佐し、藤木企業などの荷役会社を「完全な堅気の企業」として再生させるよう力を尽くした。

幸夫にとって幸いだったのは、1960年代末からコンテナ輸送とクレーン（キリン）を使った機械が主役の荷役作業が普及し、艀などを使った労働集約型の荷役作業が激減したことだ。港にとって、高度な技術を活用したコンテナ専用埠頭とクレーンの整備・普及が喫緊の課題となり、幸夫はその先頭に立って、荷役会社は無論のこと、海運業、倉庫業、運輸業、鉄道業、貿易業（商社）、精油業などといった港湾に関わる事業を展開するあらゆる業界・業種やその経営者・労働者の利害の調整役として八面六臂の活躍をした。

