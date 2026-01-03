ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ò¤á¤°¤ë£²¤Ä¤Î²ÝÂê¡¡ÍÉ¤ì¤ëÆØ²ì°ÊÀ¾¤Î¥ë¡¼¥È¤ÈàÄ¹Ìî¿·´´Àþá¤ÎÂßÉÕÎÁÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ú¥³¥é¥à¡Û
ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÆØ²ì°ÊÀ¾¡¢¿·Âçºå¤Þ¤Ç¤ÎÌ¤Ãå¹©¶è´Ö¡£Í¿ÅÞÀ°È÷¿·´´Àþ·úÀß¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¡ÊÍ¿ÅÞPT¡Ë¤¬¡¢ÆØ²ì¡Á¾®ÉÍ¡ÁµþÅÔ¡Á¿·Âçºå¤Î¡Ö¾®ÉÍµþÅÔ¥ë¡¼¥È¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï2016Ç¯12·î¤Ç¤¹¡££¹Ç¯¤ò·Ð²á¤·¤¿2025Ç¯12·î¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÇºÆÊÔ¤µ¤ì¤¿Í¿ÅÞPT¤Ï¡¢¥ë¡¼¥È¤òºÆ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Í¿ÅÞPT¤Ç¡¢µÄÏÀ¤Î¤¿¤¿¤Âæ¤Ë¤Ê¤ë¥ë¡¼¥È°Æ¤ÏÁ´Éô¤Ç£¸°Æ¡£´ûÄê¤Î¾®ÉÍµþÅÔ¥ë¡¼¥È¤Î¤Û¤«¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¡ÖÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¡×¤âÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥³¥é¥à¤Ï¥ë¡¼¥ÈºÆ¸¡¾Ú¤ÎÇØ·Ê¤Ê¤É¤ò¿¼·¡¤ê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢1997Ç¯10·î¤ËËÌÎ¦¿·´´ÀþºÇ½é¤Î¶è´Ö¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤¿¹âºê¡ÁÄ¹Ìî´Ö¡ÊÅö»þ¤Ï¡ÖÄ¹Ìî¿·´´Àþ¡×¤Ç¤·¤¿¡Ë¤ÎÂßÉÕÎÁÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¶á¶·¤òÄÉ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï´Ø·¸µ¡´Ø¤Ê¤É¤Î¹Í¤¨Êý¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¸«²ò¤ò»Ù»ý¤¢¤ë¤¤¤ÏÈãÈ½¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò½½Ê¬¤Ë¤´Íý²ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡ÖÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤ËÊÑ¹¹¤ò¡×¡Ê°Ý¿·¡Ë
¥ë¡¼¥ÈºÆ¹Í¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤¬¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤Ê¤É¤¬2024Ç¯£¶·î¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡ÖËÌÎ¦¿·´´ÀþÂçºå±ä¿¥ë¡¼¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó¸À½ñ¡×¤Ç¤¹¡£
°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÇÏ¾ì¿¹¬¡¢¶µ°éÌµ½þ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë²ñ¤ÎÁ°¸¶À¿»Ê¤ÎÎ¾ÂåÉ½¡ÊÌò¿¦Ì¾¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÅö»þ¡ËÏ¢Ì¾¤ÎÄó¸À½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆØ²ì°ÊÀ¾¤ÎÀ°È÷¤ÇÀè¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¾®ÉÍµþÅÔ¥ë¡¼¥È¤ÏÅ±²ó¡£ÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤Ë²þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¸½¼ÂÅª¤«¤Ä¹çÍýÅª¤Ç¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤ËÂÐ¤·ÊÑ¹¹¤ò¶¯¤¯µá¤á¤ë¡ÊÍ×»Ý¡Ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÉÍµþÅÔ¥ë¡¼¥ÈvsÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¡£¿ô»ú¤Ï2016Ç¯Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³µ»»»ö¶ÈÈñ¤Ï¾®ÉÍµþÅÔÌó2Ãû700²¯±ß¡¢ÊÆ¸¶Ìó5900²¯±ß¡£ÈñÍÑÊØ±×Èæ¤Ï¾®ÉÍµþÅÔ1.1¡¢ÊÆ¸¶2.2¤Ç¤¹¡£
¿ô»ú¾å¤ÏÊÆ¸¶¤¬ÍÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï´ØÀ¾¤«¤éËÌÎ¦ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦¾ì¹ç¡¢ÊÆ¸¶¤ÇÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤«¤éËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï¾®ÉÍµþÅÔ¥ë¡¼¥È¤ò¶¯¤¯¿ä¤·¤Þ¤¹¡£
¥ë¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¹ñ¸ò¾Ê¡Ê¡©¡Ë
À°È÷¿·´´Àþ¥ë¡¼¥È¤ÎÁªÄêÊýË¡¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¥ë¡¼¥È¤¬Ê£¿ô°Æ¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÁÐÊý¤Î±èÀþ¤¬°ú¤¹ç¤¤°ìËÜ²½¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÀ¯ÉÜ¤Ê¤É¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¹ñÌ±¤ÎÂåÉ½¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÈ½ÃÇ¤ò¤æ¤À¤Í¤ëÁªÄêÊýË¡¡£À¯ÉÜ¡Ê¼Â¼Á¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ë¤Ï¹©»öÈñ¡¢¹©´ü¡¢»þ´ÖÃ»½Ì¸ú²Ì¡¢ºÎ»»À¤Ê¤É¤ò»î»»¤·¤ÆÍ¿ÅÞPT¤ËÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
PT¤ÏÀ¯ÉÜ»î»»¤È¤È¤â¤Ë±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤äJR¤È¤¤¤Ã¤¿´Ø·¸µ¡´Ø¤«¤é¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¥ë¡¼¥È¤¬ºÇÅ¬¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¾¯¡¹¤Î½ñ¤¤¹¤®¤ò¾µÃÎ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ë¡¼¥È¤ò¼Â¼ÁÅª¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤Ï¹ñ¸ò¾Ê¡£Í¿ÅÞPT¤¬¤ªËÏÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¤ÆÀ®°Æ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
£¸¥ë¡¼¥È¤òÐÙ¾å¤Ë
2024Ç¯¤ÎÄó¸À½ñÄó½Ð¤«¤é£±Ç¯Í¾¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï2025Ç¯10·î¤ËÏ¢Î©À¯¸¢Æþ¤ê¤·¤ÆÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ý¿·¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ë¥ë¡¼¥ÈºÆ¹Í¤ò¿½¤·Æþ¤ì¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¼«Ì±¤â¾µÂú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é¤ÏÊóÆ»¤ÎÈÏ°ÏÆâ¡£°Ý¿·¤ÏµÄÏÀ¤Î¥Õ¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ì±¤ÏÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áê¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÊóÆ»¤ä¼þÊÕ¼èºà¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Ý¿·¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¼¡¤Î£¸¥ë¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
´ûÄê¤Î¡Ö¾®ÉÍµþÅÔ¡Ê¡¡Ë¡×°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡ÖÊÆ¸¶µ¡Ê¢¡Ë¡×¤È¡ÖÆ±¶¡Ê£¡Ë¡×¡£µ¤ÏÊÆ¸¶»ß¤Þ¤ê¤Ç¡¢ÊÆ¸¶¡Á¿·Âçºå¤Ï·úÀß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¾èµÒ¤ÏÊÆ¸¶±Ø¤ÇÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Þ¤¹¶¤ÏÊÆ¸¶¤«¤éÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÈüÇÊ¸ÐÀ¾Â¦¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¸ÐÀ¾µ¡Ê¤¡Ë¡×¤È¡ÖÆ±¶¡Ê¥¡Ë¡×¡£µ¤ÏJR¸ÐÀ¾Àþ¤ËÊ¿¹Ô¤·¤Æ¡¢ÈüÇÊ¸ÐÀ¾²ó¤ê¤Î¿·´´Àþµ¬³Ê¤Î¿·Àþ¤ò·úÀß¡£¶¤ÏºßÍèÀþ¤ÎJR¸ÐÀ¾Àþ¤ò²þµ°¤·¤Æ¡ÊÀþÏ©Éý¤ò¹¤²¤Æ¡Ë¡¢¿·´´Àþ¤¬Áö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¾®ÉÍµþÅÔ°Ê³°¤Ç¾®ÉÍ¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¾®ÉÍµµ²¬¡Ê¦¡Ë¡×¡¢¡ÖÉñÄáµþÅÔ¡Ê§¡Ë¡×¡¢¡ÖÉñÄáµµ²¬¡Ê¨¡Ë¡×¤Î£³¥ë¡¼¥È¡£¾®ÉÍµµ²¬¤ÈÉñÄáµµ²¬¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âµþÅÔ¤ò·ÐÍ³¤·¤Ê¤¤¤Çµµ²¬¤«¤é¿·Âçºå¤ËÄ¾¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
ÉñÄáµþÅÔ¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ó¾Ã¤¨¤¿JR»³±¢Àþ¤ËÊÂ¹Ô¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¤ÎÉü³è¡£¾®ÉÍ¡¢ÉñÄá¡¢µþÅÔ¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÆîÂ¦¤«¤é¿·Âçºå¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°Ê¾å¤Î¥ë¡¼¥ÈÌ¾¤ÈÈÖ¹æ¤ÏÉ®¼Ô¤¬ÊØµ¹Åª¤ËÉÕ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Í¿ÅÞPT¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
2026Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÀ®°Æ¡ÊÁ°¸¶¶¦Æ±ºÂÄ¹¡Ë
µÄÏÀ¤Ï¤É¤¦¿Ê¤à¤Î¤«¡£ºÆÊÔPT¤Î¶¦Æ±ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÁ°¸¶À¿»Ê°Ý¿·¸ÜÌä¡Ê½°µÄ±¡µþÅÔ£²¶è¡Ë¤Ï2026Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÀ®°Æ¤òÆÀ¤ëÊý¿Ë¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾¤ËÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤¬Éü³è¤¹¤ì¤Ð¡¢¾®ÉÍ»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¾®ÉÍµþÅÔ¥ë¡¼¥È±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤äÁª½ÐµÄ°÷¤«¤é°ÛÏÀ¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤Ç¤¹¡£
¾®ÉÍ»Ô¤Î¿ùËÜÏÂÈÏ»ÔÄ¹¤Ï2025Ç¯12·î25Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÇò»æ¤ËÌá¤¹¤è¤¦¤Ç°ä´¸¤À¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¿ÅÞPT¤ÇµÄÏÀ¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë£¸¥ë¡¼¥ÈÏ©Àþ¿Þ¤Ê¤É¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÈó¸øÉ½¡£É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï³«¤«¤ì¤¿µÄÏÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áá´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥ó²½¤òµá¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ñ¸ò¾ÊvsJRÅìÆüËÜ¡×Ä¹Ìî¿·´´ÀþÂßÉÕÎÁ
¸åÃÊ¤ÏÀ°È÷¿·´´Àþ¤ÎÂßÉÕÎÁ¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¡£À°È÷¿·´´Àþ¤Ï¹ñ¡Ê¼Â¼Á¤ÏÅ´Æ»·úÀß¡¦±¿Í¢»ÜÀßÀ°È÷»Ù±çµ¡¹½¡áJRTT¡Ë¤¬¸ø¶¦»ö¶È¤È¤·¤Æ·úÀß¤·¡¢JR¤ÏÀþÏ©¤ò¼Ú¤ê¤ÆÎó¼Ö¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
À°È÷¿·´´Àþ¤Î¥È¥Ã¥×¤òÀÚ¤Ã¤Æ1997Ç¯10·î¤Ë³«¶È¤·¤¿ËÌÎ¦¿·´´Àþ¹âºê¡ÁÄ¹Ìî¡£JRÅìÆüËÜ¤ÏÇ¯³Û¤Î175²¯±ß¤ÎÂßÉÕÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÙÊ§¤¤¥¹¥¡¼¥à¤ÎÍ¸ú´ü´Ö¤Ï³«¶È30Ç¯¤Ç¡¢2027Ç¯¤¬´ü¸Â¡££²Ç¯¸å¤Ë¹µ¤¨¡¢ËÖÈ¯¤·¤¿¤Î¤¬¹ñ¸ò¾ÊvsJRÅìÆüËÜ¤ÎÏÀÁè¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÍøÍÑ¤ÏÈæ³ÓÅª·øÄ´¡£ÂßÉÕÎÁ°ú¤¾å¤²¤ò¤â¤¯¤í¤à¹ñ¸ò¾Ê¤ËÂÐ¤·¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤Ê¤¤ÃÍ¾å¤²¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Þ¤¹¡£
ÂßÉÕÎÁÌäÂê¤Ï¡¢¹ñ¤Î¸òÄÌÀ¯ºö¿³µÄ²ñº£¸å¤ÎÀ°È÷¿·´´Àþ¤ÎÂßÉÕ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¾®°Ñ°÷²ñ¤ÇµÄÏÀ¡£»ñÎÁ¤Ï¸¶Â§¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢JRÅìÆüËÜÊ¬¤Ï°ìÉô¤¬Èó¸øÉ½¤Ç¤¹¡£
¹ñ¸ò¾Ê¤Ï2026Ç¯²Æ¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹Êý¿Ë¤Ê¤¬¤é¡¢ÆØ²ì°ÊÀ¾¥ë¡¼¥È¤ÈÆ±¤¸¤¯Æñ¹Ò¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸