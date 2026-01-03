張り切って就職を試みるも、早々に揉め事を起こしてしまいクビになるゴン。


【漫画】本編を読む

よい夫、よい父とはどんな存在なのか--。人によって答えは違うが、「安定した職に就くエリート夫」と「無職でギャンブル好きのヤンキー夫」、どちらを選ぶかと問われれば、多くの人は前者を思い浮かべるだろう。ところが現実はそう単純ではない。夜泣き対応に追われる妻の隣で爆睡し、「オレの箸どこ？」と平然と言うエリート夫。しかも事前連絡なしで義母までついてくる。一方、ヤンキー夫は家事や育児に積極的で、その母は妻の心強い味方だとしたら、話は一気にややこしくなる。

■どちらの家庭が壊れる？究極の二択から始まった物語

「どちらかの家庭が崩壊する漫画」01


「どちらかの家庭が崩壊する漫画」02


「どちらかの家庭が崩壊する漫画」03


そんな極端な2つの家庭を並べ、「どちらかの家庭が崩壊する」という刺激的なコンセプトで描かれるのが、横山了一さん(@yokoyama_bancho)の「どちらかの家庭が崩壊する漫画」だ。2022年12月、X(旧Twitter)で「大晦日にどちらかの家庭が崩壊する漫画」として連載が始まると、読者の間では「一体どっちが先に崩れるのか」と注目が集まった。なかでも毒山(ぶすやま)家については、「ゴンが就職してくれれば安泰なのに」という声が多く寄せられていたという。

■ついに動き出したヤンキー夫、そして予想外の展開へ

ギャンブルに明け暮れていたゴンは、周囲の空気に背中を押されるように仕事探しを決意する。しかし現実は甘くなく、職場で揉めてしまい、あっという間にクビに。そんな姿を見た妻の海(マリン)は、少し呆れつつも「しっかたねえな〜、とりあえずあーしが働くわ！」と腹をくくる。こうして、ゴンが主夫になるという選択が生まれる。それぞれができることを担い、家庭を回していく姿は、単なる逆転劇ではなく、夫婦の柔軟さを感じさせる展開だ。

■いい意味で力を抜く、それが横山家のスタイル

作品の根底にある夫婦観は、作者自身の家庭とも重なる部分があるという。横山さんは、妻で同じく漫画家の加藤マユミさん(@katomayumi)との関係については、「いい意味でいい加減」だと語る。細かいことに目くじらを立てず、流せるところは流す。そのスタンスが、結果的に大きな衝突を生まない秘訣なのだそうだ。家庭内で一番揉め事を起こすのは大人ではなく子供、という話には、思わず笑ってしまう。

■気になることは山ほどあるけど、言わない選択もある

日常生活には、シャンプーの詰め替えや洗濯物の出し方など、細かな不満がつきものだ。横山家でも「ポケットに物を入れたまま洗濯に出される」といった出来事は日常茶飯事らしい。「洗いましょうよ(笑)」と軽口を交わしながらも、深刻な喧嘩には発展しない。その距離感が、夫婦関係を長く続けるうえでのバランスなのかもしれない。

■誰か1人が背負わない家庭のかたち

毒山家もまた、ゴンが主夫になることで、3人で生活を作っていく土台が整い始めている。直接的にお金を稼ぐ役割でなくとも、家庭を支える方法はひとつではない。誰か1人が無理をするのではなく、状況に応じて役割を変えていく。その柔軟さこそが、この作品が投げかけるメッセージだろう。これから毒山家がどんな道を選んでいくのか、その行方から目が離せない。

取材協力：横山了一、加藤マユミ

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。