2025年12月31日、中国のIT情報メディアである太平洋科技は、台湾メディアの報道を基に、世界的な半導体生産大手の台湾積体電路製造（TSMC）が2ナノメートルチップの業績で予想を超える好調ぶりを見せたことから、台中科学園区（サイエンスパーク）に28年の量産実現を目標とした1．4ナノプロセスの新工場建設を進めることを伝えた。

記事は「地政学的リスクやひっ迫する市場需要を分散させることを考慮し、より高度な1ナノプロセスの工場も台中科学園区に前倒しで計画されるという。新工場への投資総額は1兆5000億台湾ドル（約7兆5000億円）で、生産開始後の初期の年間売上予測は5000億台湾ドル（約2兆5000億円）になり、世界最大のAI（人工知能）や高性能演算チップの生産基地になると期待されている」と述べた。

最後に「TSMCの生産能力編成戦略が徐々に明らかになってきた。より先進的な1．4ナノプロセスを台湾で優先的に量産し、米アリゾナ州の新工場には2ナノから1．6ナノプロセスを導入することで、強力なサプライチェーンの集中を図るようだ。現時点でサイエンスパークに集結している半導体関連メーカー17社が集積回路産業での絶対的支柱となっており、今年10月までの売上額の82．6％を占めている」と紹介した。（翻訳・編集／原邦之）