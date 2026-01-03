小笠原諸島で調査されたウミガメの体内から最大60センチ以上もあるプラスチックごみが数多く見つかり、中には外国に由来するゴミもあることが研究結果から分かりました。

2日に公開された学術雑誌で、立正大学や九州大学などの研究チームは東京都小笠原村の母島で捕獲されたアオウミガメの体内から見つかったプラスチックごみに関する研究を発表しました。

アオウミガメ10頭のうち、7頭の消化管からプラスチックごみが見つかり最大で長さ60センチ以上の物もあったということです。

ウミガメの主要なエサは大型の海藻で、海藻などと間違って食べていると考えられるということです。研究調査として小笠原諸島のウミガメからプラスチックごみが確認されたのは初めてとみられます。

またアオウミガメは産卵のため三陸沖などから回遊して小笠原諸島にやってきますが、体内から見つかったプラスチックゴミには韓国語や中国語が書かれたものもあり、回遊域よりも広い範囲の、国境を越えてきたゴミもあると推定されるということです。

Islands care・藤谷天蔵研究員

「すごい量が出てきたのでけっこう衝撃でしたし、腸の部分が黒く変色してるんですよね」

立正大学・岩崎望 名誉教授

「プラスチック汚染だとマイクロプラスチックに焦点が当たってるんですけれども、ウミガメの場合はもっと大きな物が出てくるのが特徴だと思いますね」

九州大学海洋プラスチック研究センター・中野知香助教

「国境を越えた汚染で（影響など）モニタリングしなければいけない」

ウミガメがプラスチックを誤って食べることの影響は、消化管組織の損傷や摂食量の減少、毒性のある化合物の影響などが考えられ、今後さらなる研究が求められるということです。