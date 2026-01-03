第102回箱根駅伝往路

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は2日、東京・大手町〜神奈川県の箱根・芦ノ湖の往路5区間（107.5キロ）で行われ、3連覇を目指す青学大は5時間18分8秒の大会新記録で3年連続の往路優勝を飾った。5区では黒田朝日主将（4年）が、1時間7分16秒の驚異的な区間新記録をマーク。直後に世界的企業が出した祝福広告に「レスポンスの速さも凄い」と称賛の声が上がっている。

シンプルだが、力強いメッセージだった。大会記録を塗り替えて逆転で往路を制した青学大。着用しているウェアやシューズのメーカーである「アディダスジャパン」公式Xがその直後に「振り向かない。諦めない。全力を尽くす」などと記して1枚の写真を投稿した。練習中の青学大メンバーの上に「往路史上最速 5:18:08 往路三連覇」と大きな文字が添えられている。

さらに驚異的な区間新記録で逆転優勝に大きく貢献した黒田についても「怪物爆走 1:07:16 独壇場」と大きく記された写真を投稿。文面には「シン・山の神爆誕。怪物の独壇場。絶対王者の主将たる所以。黒田朝日がチーム全員の想いを背負い、すべてを覆す圧倒的な走りで5区 #区間新 記録を樹立。三連覇へ、ただ突き進むのみ」とつづった。

優勝から30分も経たずに公開された投稿には、いいねを押すと一瞬青色のシューズが現れる仕掛けも。ファンからは「この写真、この文章、このデザインですぐ出せるのがすごいなぁ。これほどまでに、見慣れたシンプルな三本線が力強く見えたことは無いかも」「いいねがシューズになってる」「アディダスのレスポンスの速さも凄い」「adidasのセンスも神がかってる カッコ良すぎるだろ」と称賛の声が寄せられた。



