¡È2Ç¯Ï¢Â³³èÌö¡É¤ËÄ©¤à¥í¥Ã¥Æ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡È1Ç¯·ë²Ì¡É¤ò»Ä¤·¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¹¹¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¸Î¾ã¤äÉÔ¿¶¤Ç¡È2Ç¯¡ÉÂ³¤±¤Æ¹¥À®ÀÓ¤òµÏ¿¤·¤¿Áª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊÉ¤Ë¡¢º£µ¨Ä©¤àÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îºòµ¨¡¢³«ËëÄ¾¸å¥×¥í¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤â6·î¤Ë3ÅÙÌÜ¤Î¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤éÂÇÎ¨.311¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÂÇÎ¨¥ê¡¼¥°5°Ì¤Î.281¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î27ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿À¾Àî»Ë¾Ì¤¬¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡¡À¾Àî¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï1Ç¯ÌÜ¤«¤é·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µÕ¤ËÄ´»Ò¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºÇ½é¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¼«¿ÈºÇ½é¤Ë·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Èº£¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¾¡Éé¤Î2Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ÇËèÇ¯¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÎÇ¯¤è¤ê¤â¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ®ÀÓÅª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Þ¤À¤Þ¤ÀËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾å¤Ë¤Ï¾å¤¬¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ï3³ä¡¢Æó·åËÜÎÝÂÇ¤òÁÀ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ï¡¢ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¤È¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£º£µ¨¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢¡ »ûÃÏ¡ÖÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¡×
¡¡»ûÃÏÎ´À®¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢³«Ëë°ì·³¤òÄÏ¤ß¡¢¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤È¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤âÅþÃ£¤·ÂÇÎ¨.256¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢33ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÊý¤Ï¼ºÂ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¼é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤ÎÉôÊ¬¡¢¼å¤¤¤È¤³¤í¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºÇ¸å¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¡¢º£µ¨¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂè°ì¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¤¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò1ÈÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀµÊá¼êÃ¥¼è¤òÀÀ¤¦¡£Êá¼ê¿Ø¤Ï¶¥Áè¤¬ßõÎõ¤Ç¡¢Êá¼ê¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡È2Ç¯ÌÜ¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¡É¤òÄ·¤Í½ü¤±¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£ÆÀ°Õ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢¡ ¹âÌî¡ÖÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡Åê¼ê¤Ç¤Ï¡¢¹âÌîæûÂÁ¤¬¤½¤¦¤À¡£¹âÌî¤Ï3Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢½ù¡¹¤Ë½øÎó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¾¡¤Á»î¹ç¤Î8²ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£37»î¹ç¡¦53²ó2/3¤òÅê¤²¡¢5¾¡3ÇÔ15¥Û¡¼¥ë¥É¡¢61Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨1.84¤ÈÈôÌö¤Î1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÌî¤Ïºòµ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀµÄ¾¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÃæ·Ñ¤®¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥é¤¬¤¢¤ó¤Þ¤êÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤¿ÊØÍø²°¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤¹¤´¤¤½¼¼Â¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯Â³¤±¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¹âÌîËÜ¿Í¤â¤½¤ì¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¡£¡Ö2Ç¯Ï¢Â³³èÌö¤·¤Ê¤¤¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹Åª¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤¬¤Þ¤¿°ì·³¤ÇÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤è¤ê¿§¡¹ÂÐºö¤µ¤ì¤Æ¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â1¤Ä¾å²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ»½Ñ¤¬È¼¤¦¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¢¡ ÌÚÂ¼¡ÖÌÜÉ¸¤È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÌÚÂ¼Í¥¿Í¤â¡¢º£Ç¯1Ç¯¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ºòµ¨¤Ï³«Ëë°ì·³¤òÄÏ¤à¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¡¢¸òÎ®Àï¤«¤éÀèÈ¯¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¡¢¥×¥í½éÅÐÈÄ¡¢½é¾¡Íø¡¢½é¥Û¡¼¥ë¥É¡¢½é¥»¡¼¥Ö¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¡È½é¡É¤òµÏ¿¤·¡¢22»î¹ç¡¦68²ó¤òÅê¤²¡¢3¾¡2ÇÔ5¥Û¡¼¥ë¥É1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3.31¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö³«Ëë¤«¤éÎÉ¤¤·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀµÄ¾¤¢¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¶¯µ¤¤Ë¹¶¤á¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬°ìÇ¯ÄÌ¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Èºòµ¨¤òÁí³ç¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Öº£¡Ê25Ç¯¡Ë¥·¡¼¥º¥ó¤¢¤ëÄøÅÙÅê¤²¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¡Ê25Ç¯¡Ë¤ÎÅêµå¤è¤ê¤â²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¹Í¤¨Êý¤â¤è¤ê°ìÁØ¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Åê¤²¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¡¢¹Í¤¨Êý¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢3Ç¯ÌÜ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤ÉôÊ¬¤ÈÍèÇ¯¡Ê26Ç¯¡Ë¡¢¹âÂ´¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¡È·×»»¡É¤Ç¤¤ëÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢ºòµ¨³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ