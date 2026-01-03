丸い窓からコンニチワ。

スマホを使っての自撮り（セルフィー）は、ほとんどの場合画面を見ながらフロントカメラ（インカメラ）で撮影しますよね。だけど外向きのメインカメラよりも、画素数が劣ってしまうのが難点。例えばiPhone 17はメインカメラが48MPで、フロントカメラが18MPと圧倒的な差です。

かといって、外向きカメラじゃ構図の確認ができず、自分が真ん中に収まっているか分かりません。

丸の中に入っていればパシャリ

SELFIXが作る「Selfix」は、背面に丸型1.6インチのディスプレイを搭載したiPhone 17 Pro用ケース。

画面の隅々まで見えるワケではありませんが、中心に自分が写っていればハイチーズ。撮影結果も分かるので、48MPの高画質セルフィーが簡単に撮影できます。

失敗を減らそう

背面ディスプレイがあれば、ピンボケやブレ、目をつぶったりなどの失敗も確認できますからね。後ろの通行人が通り過ぎるのも、振り返らずに分かります。自撮りに限らず、第三者を撮るときに、本人が自分を確認できるのもメリットです。

ケースなのに写真を保存することも

実は最大2TBのmicroSDを挿して、ストレージとしても活用できます。ちょっと膨らんだグリップ部分にそのメカニズムが内蔵され、ケースの内側にスロットがあるのです。

そりゃ高画質の写真を撮りまくっていたら、本体の保存容量を食っちゃいますからね。microSDは差し替えれば、容量を気にする必要もありません。

iPhoneとはUSB-Cポートで繋がっているので、ディスプレイ＆microSDとの連動はスムーズ。充電の必要もナシ。ただケースをハメるだけで余計な操作も不要です。

ストレージと保護機能が欲しい人にも

たとえ自撮りはしなくても、ストレージと本体保護がメインで、丸型ディスプレイがオマケとして考えるのもアリかと思います。近日クラウドファンディングに登場予定ですって。

