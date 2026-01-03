今日3日(土)は、東北の日本海側から山陰にかけて雪が降るでしょう。さらに積雪が増えて、大雪になる所もありそうです。最高気温は関東から九州は平年より低い所が多い見込みです。

日本海側は大雪に注意

今日3日(土)も冬型の気圧配置が続き、寒気が居座るでしょう。



北海道と東北の日本海側は雲が多く、所々で雪が降りそうです。日差しの届く太平洋側でも一部に雪雲が流れ込むでしょう。





北陸は雪や雨が降ったりやんだりで、局地的に雷を伴って降り方が強まることもありそうです。これまでの雪で、すでに大雪になっている所もあるでしょう。さらに増える積雪や路面の凍結に注意が必要です。関東甲信と東海は広く晴れますが、山沿いでは雪が降る所もあるでしょう。近畿と中国地方は雲が多く、山陰や近畿北部では断続的に雪や雨が降り、雷が鳴ることもありそうです。四国も晴れ間があるものの、一部に雪雲や雨雲が流れ込み、平地でも積雪になる所があるでしょう。3日6時から4日6時までに予想される24時間降雪量は多い所で関東甲信地方 40センチ北陸地方 40センチ近畿地方 30センチ中国地方 25センチ四国地方 5センチ日本海側を中心に大雪になる所もあり、交通への影響もありそうです。今後の気象情報や交通情報にお気をつけください。一方、九州は日中は各地で晴れるでしょう。空気の乾燥した状態が続きますので、火の元には十分お気をつけください。沖縄は雲に覆われ、所々で雨が降るでしょう。午前中は北風が強く吹きそうです。

冷たい風で体感温度さらにダウン

日本付近は今朝も冷え込みました。

静岡や広島では、今季初めて冬日(日最低気温が0℃未満の日)となりました。



今日3日(土)の最高気温は、札幌は0℃と昨日よりやや低いでしょう。

仙台は7℃で平年並みですが、風は冷たく、厳しい寒さが続きそうです。

北陸は5℃から6℃くらい。雪が解けてシャーベット状になることもあるでしょう。路面の変化にお気をつけください。

関東から九州は上がっても10℃を少し超える程度でしょう。昨日より高い所もあり、寒さが少し和らぎますが、風冷えの一日になりそうです。初詣などお出かけの際は、風を通しにくい服装で、寒さ対策は万全に行ってください。



沖縄は17℃の予想です。この時期としては低い気温が続き、空気がヒンヤリ。風邪などひかないようにお気をつけください。