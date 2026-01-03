今年こそ投資で成功したい。一体どうすればいいのか？ そこで今回は、「両学長 リベラルアーツ大学」でも絶賛された話題の新刊『THE WEALTH LADDER 富の階段 ── 資産レベルが上がり続けるシンプルな戦略』と、「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書！」と絶賛されているベストセラー『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』の著者ニック・マジューリ氏に緊急インタビュー。日本人投資家へのメッセージを紹介する。（取材／国際ジャーナリスト 大野和基、構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

「1％ルール」とは？

――『THE WEALTH LADDER ウェルス・ラダー』にある「1％ルール」というキャリア選択の視点が面白かったです。これについて教えてください。

ニック・マジューリ（以下、ニック）「1％ルール」は本書で紹介した支出の新基準「0.01％ルール」と似ています。

純資産に1％を掛けるだけです。

0.01％ではなく、1％――つまり100で割るだけですね。

このルールは、「副業やサイドジョブなどの収入機会については、最終的に純資産の1％以上の価値をもたらすものだけを検討すべき」というものです。

たとえば、あなたの純資産が500万円だとします。

その場合、5万円未満の収入しか得られない仕事は検討すべきでない、ということになります。

もちろん、「それをするために時間がどれくらい必要なのか」についても考慮の必要があるので、「1％ルール」だけですべてを決められるわけではないと思います。しかし、このルールは「その仕事が魅力的かどうか」を判断するための基準の1つになります。

たとえば、

「この仕事、やるべきかどうか迷うな……」

「お金以外の理由で迷っているな……」

というとき、この「1％ルール」を適用すれば、

「ああ、これは純資産の1％未満だから、やる価値はないな」

という判断を後押ししてくれます。

「副業中の日本人」にも役立つ理由

副業をしている日本の読者にとっても、これは役に立つはずです。

「新しい案件を受けるべきか？」

「このクライアントを引き受けるべきか？」

と迷ったとき、

「これは長期的に純資産の1％に達するか？」

と考えることで、価値のある機会かどうかを判断できます。

完璧なルールではありませんが、キャリアの意思決定を行う際の“1つの視点”として使えるツールだと思います。

――「1％ルール」は日本人にも当てはまりますか？

ニック ええ、誰にでも使えます。

これはアメリカ人専用でも、日本人専用でもありません。

このルールの良いところは「文化的背景が一切関係ない」点です。

純粋に数学的なルールだからです。

新ルールで「最高のキャリア選択」を！

通貨が円でもドルでもスイスフランでも関係ありません。

純資産の1％を計算するだけです。

そして私はこう考えます。

副業が純資産の1％すら増やさないなら、やる価値はない。

純資産がゼロの人にとっては1％もゼロ。

つまり、どんな仕事でも価値がある。

資産が増えれば増えるほど、あなたの時間の価値も高まり、機会費用（何かを選ぶことであきらめるもの）も大きくなります。

だからこそ、資産が増えるにつれ、「これはもうやる価値がない」と判断すべきときが自然と生まれます。

私はその“自然な変化”に明確な数値を与えたかったのです。

ぜひこのルールを活用して最善のキャリア選択をしてみてください。

（本稿は『THE WEALTH LADDER 富の階段 ── 資産レベルが上がり続けるシンプルな戦略』の著者ニック・マジューリ氏へのインタビューをもとに構成しました）

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）