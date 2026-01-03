静音設計なのに、最長40分稼働できる。快適に使えるコードレスクリーナー【ダイソン】の掃除機がAmazonに登場中‼
多彩なツールで家中を隅々まで綺麗にできる。衛生的で使いやすい【ダイソン】の掃除機がAmazonに登場!
ダイソンの掃除機は、ダ毎分最大107,000回転を誇るダイソン デジタルモーター V8を搭載し、F1マシンのエンジンの約5倍に相当する速さで高い吸引力を生み出すモデル。2 Tier Radial サイクロンが強力な遠心力を発生させ、微細なゴミまで空気から分離しクリアビンへ弾き飛ばす。
ポストモーターフィルターは0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99パーセント捕らえ、清浄な排気を実現。音響工学に基づいた静音設計で振動を吸収し、運転音を抑える。最長40分の運転時間で安定した吸引力を維持し、軽量でバランスの取れた設計により高い場所や狭い場所も自在に掃除できる。
ワンタッチで衛生的にゴミを捨てられるほか、LED隙間ノズルやコンビネーションノズル、ミニモーターヘッドなど多彩なツールを付属。ベッドやソファの奥のゴミまで取り除き、車内や家具周りの掃除にも対応する。
収納用ブラケットで本体やツールをまとめて収納しながら充電でき、必要な時にすぐ使える利便性も備えているアイテムだ。
