4つの言葉の空欄に共通して入る「3文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。都会の住まいや、最新の流行、そして心が沈んだ時の様子がヒント。1分以内にすべてを完成させて、気分をリフレッシュしましょう。

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・中級編」！

今回は、これまでの2文字からステップアップして「3文字」の共通項を探します。カタカナで表記することが多い言葉の中に、ひらがなとしての共通のリズムが隠れていますよ。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

まん□□□
□□□ぼり
ふぃく□□□
ふぁっ□□□

答えを見る






正解：しょん

正解は「しょん」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「しょん」を入れると、次のようになります。

まんしょん（マンション）
しょんぼり
ふぃくしょん（フィクション）
ふぁっしょん（ファッション）

今回は、英語の接尾辞「-tion」などに由来するカタカナ語が中心でしたが、その中に擬態語の「しょんぼり」が混ざっているのが面白いポイントです。全く意味の異なる言葉同士でも、「しょん」という軽快な響きでリンクしていることに気づけると、脳がパズルを解いたような爽快感を味わえます。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)