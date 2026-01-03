【ひらがなクイズ】カタカナ語がヒント！ 共通する「3文字のひらがな」で空欄を埋めてみよう
今回は、これまでの2文字からステップアップして「3文字」の共通項を探します。カタカナで表記することが多い言葉の中に、ひらがなとしての共通のリズムが隠れていますよ。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
まん□□□
□□□ぼり
ふぃく□□□
ふぁっ□□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：しょん正解は「しょん」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しょん」を入れると、次のようになります。
まんしょん（マンション）
しょんぼり
ふぃくしょん（フィクション）
ふぁっしょん（ファッション）
今回は、英語の接尾辞「-tion」などに由来するカタカナ語が中心でしたが、その中に擬態語の「しょんぼり」が混ざっているのが面白いポイントです。全く意味の異なる言葉同士でも、「しょん」という軽快な響きでリンクしていることに気づけると、脳がパズルを解いたような爽快感を味わえます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)