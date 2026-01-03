わざと遅い「ノロノロ運転」 なにが駄目？

急いでいる時に限って、前を走るクルマが極端に遅い……そんな経験はないでしょうか。

筆者も先日、追い越し禁止の一般道で、法定速度を遥かに下回る速度で巡航する軽トラックに遭遇しました。しばらく後方をついて走らざるを得ず、もどかしい思いをしたものです。

しかし、これがもし「わざと」行われているとしたらどうでしょう。実はこうした行為は「逆あおり運転」と呼ばれ、罪に問われる可能性があるのです。

一般的に「あおり運転」というと、後方から車間距離を詰めて威嚇する行為をイメージする人が多いかもしれません。対して、前方を走るクルマが故意に遅く走り、後続車の進路を妨害する「逆あおり運転」と呼ぶことも。

過去には神奈川県で、通称「10キロおじさん」と呼ばれる人物が話題となりました。報道によると、このドライバーは約10年間にわたり、時速5キロから10キロという歩くような速度で走行し、後続車に追い越しをさせない迷惑行為を繰り返していたといいます。

ただ遅いだけではありません。追い越されそうになると急加速して妨害したり、不必要な急ブレーキを踏んだり、さらにはクラクションで威嚇するなど、その行為は常軌を逸していたようです。

このように、前方の車両が加害者となって後続車を混乱・挑発する行為は、非常に危険な「あおり運転」の一種とみなされます。

では、こうしたノロノロ運転は具体的にどのような違反になるのでしょうか。

まず挙げられるのが「他の車両に追いつかれた車両の義務違反」です。道路交通法第27条では、後続車が追い越そうとする際、前のクルマは加速してはならないと定められています。

また、片側一車線の道路などで後続車に追いつかれた場合、できる限り左側に寄って進路を譲る義務があります。道路交通法第27条第1項および第2項「追いつかれた車両の義務違反」では次のような内容が書かれています。

1.後続車両が追いついて追い越しをしようとするときに、前方の車両が引き続き遅い速度で進行しようとする場合は、後続車両が追い越しを終えるまで加速してはならない。

2.道幅の狭い道路（片側1車線以下）において後続車に追いつかれた状況で、前方の車両が引き続き遅い速度で進行しようとする場合は、できる限り道路の左側に寄って進路を譲らなければならない。

また、複数車線がある道路で、追い越し車線（一番右側の車線）を走り続ける行為は「車両通行帯違反」となります。高速道路においては「最低速度違反（時速50km未満）」が適用されることも忘れてはいけません 。

さらに重大なのが、これらが「妨害運転罪」として立件されるケースです。2020年の法改正により、他の交通を妨害する目的での危険運転には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、そして免許取り消しという重い処分が科されることになりました。

なぜ、わざわざ自分も危険にさらすようなノロノロ運転をするのでしょうか。単なる性格の問題だけでなく、近年では「あおられ屋」と呼ばれる存在も指摘されています。

これは、わざと後続車をイライラさせるような運転を行い、相手が怒ってあおってくる様子をドライブレコーダーで撮影、その動画を投稿サイトなどにアップロードすることを目的にしている人などを指します。

もし、イライラして無理な追い越しをかけようものなら相手の思うツボかもしれず、左側からの追い越しや、車間を詰めすぎる行為は、逆にこちら側が違反を問われるリスクがあるからです。

それでは、運悪くこうした悪質ドライバーに遭遇してしまった場合はどうすれば良いのでしょうか。

重要なのは「絶対に挑発に乗らないこと」です。クラクションを鳴らしたり、強引に抜こうとしたりすると、相手が逆上し、さらなる危険行為に発展する恐れがあります。

このような事案について過去に警視庁は、逆あおり運転は危険運転とみなされるため、車種とナンバーを控えて通報することを推奨。同乗者がいれば動画を撮影する、あるいはドライブレコーダーの映像を証拠として残すことが重要です。

また、物理的に距離を取ることも有効といえます。一般道であればコンビニエンスストアに入る、高速道路であればサービスエリアやパーキングエリアに入って休憩するなどして、相手を先に行かせてしまう回避方法もあります。