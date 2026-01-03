ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡ESPN¤¬¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¼õ¾ÞÍ½ÁÛ¡ÖÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡×
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¤Ë¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤Î£Í£Ì£Â¤ÎÂçÃÀ¤ÊÍ½ÁÛ¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÅÐÈÄ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ç¯¡Ê£²£´Ç¯¡Ë¤Ë»Ë¾å½é¤Î¡Ö£µ£°¡½£µ£°¡×¤òÃ£À®¤·¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Î£Ä£È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¡££µÇ¯´Ö¤Ç£´ÅÙ£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿¤È¾Ò²ð¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÂçÃ«¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÝÂê¤¬°ì¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¹¶·âÌÌ¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÈÆóÅáÎ®¤ÎºÍÇ½¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Åêµå¤ÏÄ¹¤é¤¯ÂÇ·â¤ËÈæ¤Ù¤ÆÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡ÖÅê¼ê¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë¤È¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤ÏÆ±¶¿¤Î£²¿Í¡Ê»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ë¤È¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ïºòµ¨¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤È»³ËÜ¤È¶¯Å¨¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹µ¼Ô¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ïµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£