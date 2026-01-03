橋本環奈、新年の挨拶「元旦からめっちゃ幸先良いです。笑」ミリオネアで1000万円獲得

女優の橋本環奈（26歳）が1月1日、自身のX（Twitter）を更新。新年の挨拶をしている。



1月12日スタートの月9ドラマ「ヤンドク！」（フジテレビ系）の宣伝を兼ねて、年末年始はたくさんの番組に出演している橋本。正月を迎えた1月1日、自身のXでは「新年のご挨拶もせず色々投稿してしまいましたが、、皆様あけましておめでとうございます」と挨拶した。



そして「2026年も健康に気をつけて走り抜けたいと思います」とつづり、「まずは月9ヤンドク！楽しみです とりあえず元旦からめっちゃ幸先良いです。笑」と、1日放送のクイズ番組「クイズ＄ミリオネア」（フジテレビ系）で1000万円獲得したことを喜んでいる。