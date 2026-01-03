第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）は３日、復路が行われている。

読売新聞オンラインでは、早稲田大学時代に４年連続区間賞を獲得し、総合優勝も経験した箱根路のレジェンド、武井隆次さん（５４）のライブ解説でレースを詳報する。（デジタル編集部）

当日変更で、有力校は７区を変えてくると思っていたが、意外な結果だ。早稲田大は間瀬田純平、国学院大は高山豪起が順当に７区に入ったが、中央大は吉居駿恭が９区、駒沢大は佐藤圭汰が１０区と、大エースが７区に入らなかった。

逆転優勝を狙うなら７、８区が勝負となる。９、１０区はシード権争いをする学校ならともかく、優勝を狙う学校にしては遅すぎると思う。各大学がポイントに置いている区間の違いで配置が分かれた。

青山学院大は当日変更がゼロ。往路で配置をめぐって若干のトラブルがあったようだが、それでも３年連続で往路を制し、得意の先行逃げ切りパターンで復路に臨んでいる。正選手１０人と補欠６人の差がない、層の厚さが強みだ。

たけい・りゅうじ １９７１年生まれ。東京・国学院久我山高で高校初の５０００メートル１３分台をマーク。早大時代は箱根駅伝で４年連続区間賞（１区、１区、７区、４区）、うち３度が区間新記録で、同期の花田勝彦、櫛部静二と並び「三羽がらす」と呼ばれた。卒業後はエスビー食品で２００２年びわ湖毎日マラソンを２時間８分３５秒で優勝。０２年アジア大会男子マラソン銅メダル。引退後はエスビー食品のコーチ、監督を歴任。現在は「したまちアスリートクラブ」の監督として小、中学生を中心とした後進ランナーの指導にあたっている。