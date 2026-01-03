アストロズは2日（日本時間3日）、リリーフ投手のカレブ・オート（33）を戦力外にしたことを発表した。今井達也投手（27）を3年契約で獲得したため、40人枠を空ける必要があった。今回の措置について、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が解説している。

オートは21年にレッドソックスでメジャーデビュー。2024年シーズン序盤に、オリオールズからのウエーバーでアストロズに加入し、同年は加入後、22試合に登板して防御率2.55を記録した。昨季はキャリア最多となる49試合に登板したものの、9月初旬に肘の炎症で離脱し、そのままシーズンを終了。46イニングで防御率4.89に終わった。

現段階でスプリングトレーニングに間に合わないという情報はないものの、もともとロースター当落線上にいて、マイナー・オプションもないベテラン。アストロズはジョシュ・ヘイダー、ブライアン・アブレイユ、ベネット・ソウザ、スティーブン・オカート、ブライアン・キングを開幕時のブルペンに置く見込み。さらに、エニエル・デロスサントスとネート・ピアソンもオプションがなく、開幕ロースター入りがほぼ確実と見られている。

オートは今後、5日以内にトレードされるか、ウエーバーにかけられることになる。MLBでのサービス年数は3年未満で、これまでアウトライト（マイナー降格）された経験もないため、ウエーバーを通過した場合は、ノンロースター招待選手として球団に残すことも可能だ。