今回は、離婚後、元妻が驚くほどキレイになっていたエピソードを紹介します。

元妻の住むマンションを訪れたけど…

「俺に『家事も育児もやらない』と文句ばかりの妻と離婚。その後しばらくは息子や元妻と面会していましたが、そのうち会わなくなりました。

で、久しぶりに元妻と会おうと元妻と息子が住むマンションを訪れたんです。そのマンションは高級住宅街にあり、いかにも家賃が高そうで、『いい暮らししてんな』と正直嫉妬しましたね。

その後、元妻と息子が、高級外車から見知らぬ男と一緒に降りてくるのが見えて、『あいつ、新しい男ができたのかよ……』と思い、気に食わなかったです。ただよくよく元妻を見ると、驚くほどキレイになっていたんです」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ ちなみにこの元妻は離婚後仕事で成功し、それまでより収入が大幅にアップしたのだとか。それを知ったこの男性は「再婚しよう」と持ちかけたそうですが、OKされるわけがないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。