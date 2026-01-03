人気芸人がデート番組で雰囲気激変！70年代コーデ姿に「全然わかんなかった」

「もし違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちるのか？」を検証する恋愛番組としてバラバラマンスリー枠で放送されていた『ラブタイムトラベル』。その最新作が1月2日（金）に放送された。

今回は横澤夏子とROIROMの本多大夢＆浜川路己がMCに就任し、スタジオから男女5人のデートを見届けることに。

すると番組のコンセプトにあわせ、デートに参加する出演者たちがレトロな服装に変身。お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴも1970年代風のファッションで雰囲気が激変し、横澤たちを驚かせていた。

【映像】70年代ファッションで登場したりなぴっぴ

今回のデートは横浜からスタート。モデル・俳優のいつき、K-1選手のゆうた、会社員のりょう、男性3人は映画館を訪れるも、そこに女性陣の姿はなかった。

すると映画館に置かれたカセットテープを発見。さっそく再生すると、「ここから現代のツールは一切使用できません」と『ラブタイムトラベル』のルールが流れ、3人は言われるがまま1970年代風のファッションに着替えることに。

着替えが終わると、近くにあった公衆電話に電話がかかってくる。男性陣が電話に出ると、その相手は別の場所にいる女性陣だった。

そこから場面は切り替わり、30分前の女性陣の映像に。

こちらも1970年代風のファッションに身を包んでおり、まずはりなぴっぴが、鮮やかなイエロー系のコーディネートにおしゃれなヘアアレンジをした姿で喫茶店に登場。映像を見たスタジオの横澤は「え？りなぴっぴ」と驚き、ROIROMの2人も名前を出されて初めて彼女の正体に気づいたようで「えーっ」「全然わかんなかった」と衝撃を受ける。

そしてもう1人の女性であるモデル・女優のみゆも喫茶店を訪問。みゆ（野咲美優）はモデル＆動画クリエイターインフルエンサー・ねおの妹でもある。

みゆもまた三つ編み姿でどこか懐かしさを感じさせるスタイルだった。