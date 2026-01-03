続けるほどお腹が薄くなっていく。１日１セット【下腹を中心にお腹が凹む】簡単習慣
食生活が乱れたり、運動不足になったりが原因で、気づくとお腹がぽっこり出ていたという方は少なくないと思います。お腹は痩せにくいパーツだからこそ、日頃からのケアが大切。そこで習慣に採り入れたいのが、下腹を中心にお腹の凹ませに高い効果を発揮するヨガの簡単ポーズ【ナーヴァ・アーサナ】です。
ナーヴァ・アーサナ
体をV字にしてバランスを取りながらお腹周りの筋肉を強化するポーズです。体幹や前ももの筋肉の強化も同時に叶うので、代謝UPや太ももの引き締めにも効果を期待できます。
（２）両腕で両脚の太もも裏を抱えて、ひざを曲げたまま両脚を持ち上げていく
（３）両腕を伸ばして腹筋に力を入れながらバランスを取り30秒間キープする
（４）ゆっくりと両腕と両脚を下ろして脱力する
なお、期待する効果を得るためにもキープ時に腰の位置が下に落ちないように注意して実践しましょう。このポーズを続けるほどに、引き締め効果とともにお腹周りの柔軟性が上がっていくことを実感できます。ぜひぽっこりお腹を予防するためにも習慣化してみてくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
