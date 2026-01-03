今日は“正月リセット”のゴールデンタイム。元の体型に戻りやすい人の「過ごし方」
お正月気分が残り、まだ休暇モードの人も多い1月3日。「そろそろ体が重い」「このまま太りそう…」と不安がよぎるタイミングでもあります。実はこの新年３日目こそ、“正月リセット”が最も効きやすいゴールデンタイム。食べ疲れや飲み疲れ、巡りの低下を抱えたまま日常に戻る前に、ゆるく整えることで元の体型へスムーズに戻りやすい土台がつくれます。
“静止時間”を短くするだけで、巡りが戻りやすくなる
お正月はソファやコタツで過ごす時間が増え、活動量がいつもより少なくなりがち。この「止まりっぱなし」が続くと、血流やリンパの流れが滞り、むくみや重さが抜けにくい状態になります。1月3日も同じ過ごし方をしてしまうと、停滞が積み重なりやすい日でもあります。
「動く」といってもストイックな運動は不要。カーテンを開けて光を浴びる、飲み物を淹れにキッチンへ向かう、部屋を軽く整えるなど、体を“止め過ぎないだけ”で巡りは変化します。体を温めながら小さく動くことが今日のポイントです。
食事は“抑える”より“整える”に意識をシフトして
正月太りを気にして食事量を急に減らしたり、朝食を抜いて調整しようとする人もいますが、むしろ逆効果になることも。内側が冷えたまま食事を抜くと代謝が落ち込み、余分な水分や老廃物を溜め込みやすい状態になってしまうからです。
朝は白湯やスープで内側を温め、昼は消化のやさしいものを中心に。夜は早めに切り上げることで、翌日につながる巡りの良さを取り戻しやすくなります。量を減らすよりも、リズムを戻すイメージが結果につながりやすい方法です。
夜の“冷やさない時間”が翌日の軽さを左右する
1月3日がゴールデンタイムと呼ばれる理由のひとつが、翌日に引きずらないための“夜時間”を確保しやすいこと。湯船で体の芯を温める、深い呼吸でストレッチする、スマホを早めに手放して眠りに備える…。小さな習慣の積み重ねが、正月太りを長引かせない土台になります。
体型が戻りやすい人ほど、頑張るより「整える」を選ぶ傾向があります。ぜひ1月3日をただのお正月休みとせず、体と気持ちをゆるやかに戻す日と捉えてみてください。翌日の“軽さ”に違いを感じられるはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部｜監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています
