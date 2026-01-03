週間ランキング【約定回数 増加率】 (12月30日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,326銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <5125> ファインズ 東証Ｇ 32.3倍 ( 3,329) 900 ( +23.6 )
２. <280A> ＴＭＨ 東証Ｇ 24.0倍 ( 2,539) 1512 ( +33.2 ) 半導体製造装置関連
３. <5341> アサヒエイト 東証Ｓ 24.0倍 ( 1,940) 239 ( +3.9 ) ドローン関連
４. <7774> Ｊ・ＴＥＣ 東証Ｇ 23.9倍 ( 4,972) 622 ( +25.7 )
５. <6537> ＷＡＳＨハウ 東証Ｇ 18.4倍 ( 1,946) 357 ( +15.5 )
６. <3681> ブイキューブ 東証Ｐ 12.7倍 ( 2,078) 131 ( +17.0 ) ドローン関連
７. <4812> 電通総研 東証Ｐ 11.3倍 ( 2,516) 2738 ( +7.0 ) JPX日経400採用
８. <7116> ダイワ通信 東証Ｓ 9.6倍 ( 182) 1172 ( +23.4 ) 人工知能関連
９. <6721> ウインテスト 東証Ｓ 9.5倍 ( 3,062) 109 ( +7.9 ) 半導体製造装置関連
10. <3549> クスリアオキ 東証Ｐ 8.4倍 ( 5,046) 4678 ( +7.2 ) JPX日経400採用
11. <4635> 東インキ 東証Ｓ 8.1倍 ( 276) 1435 ( -4.3 )
12. <4107> 伊勢化 東証Ｓ 8.0倍 ( 8,762) 4690 ( +8.9 ) ペロブスカイト太陽電池関連
13. <3113> ＵＮＩＶＡ 東証Ｓ 7.5倍 ( 965) 69 ( +3.0 )
14. <4412> サイエンスＡ 東証Ｇ 6.7倍 ( 1,082) 1869 ( +19.4 ) 人工知能関連
15. <2540> 養命酒 東証Ｐ 6.6倍 ( 898) 5480 ( +14.5 )
16. <4570> 免疫生物研 東証Ｇ 6.5倍 (59,777) 1895 ( +15.2 )
17. <5368> 日本インシュ 東証Ｓ 6.4倍 ( 482) 1094 ( +3.1 )
18. <6648> かわでん 東証Ｓ 6.4倍 ( 1,127) 2532 ( +10.1 ) データセンター関連
19. <7229> ユタカ技研 東証Ｓ 6.0倍 ( 168) 3155 ( +3.8 )
20. <7694> いつも 東証Ｇ 5.3倍 ( 1,499) 782 ( +18.5 ) 生成AI関連
21. <9610> ウィルソンＷ 東証Ｓ 5.3倍 ( 3,908) 257 ( +4.5 )
22. <4022> ラサ工 東証Ｐ 5.1倍 ( 965) 6270 ( +1.6 ) 下水道関連
23. <7776> セルシード 東証Ｇ 5.1倍 ( 2,246) 259 ( +7.9 )
24. <3409> 北紡 東証Ｓ 5.1倍 ( 603) 114 ( +3.6 ) 仮想通貨関連
25. <2962> テクニスコ 東証Ｓ 4.9倍 ( 778) 399 ( +8.7 ) 半導体関連
26. <5287> イトヨーギョ 東証Ｓ 4.9倍 ( 980) 1109 ( +8.5 ) 下水道関連
27. <5262> 日ヒュム 東証Ｐ 4.8倍 ( 4,350) 1519 ( +7.7 ) 下水道関連
28. <7409> エアロエッジ 東証Ｇ 4.7倍 ( 1,730) 2126 ( -5.5 )
29. <4588> オンコリス 東証Ｇ 4.6倍 (27,434) 1384 ( +25.7 )
30. <2146> ＵＴ 東証Ｐ 4.5倍 ( 3,968) 199 ( +0.4 )
31. <7771> 日本精密 東証Ｓ 4.4倍 ( 235) 91 ( +5.8 )
32. <2375> ギグワークス 東証Ｓ 4.4倍 ( 553) 221 ( +1.8 ) 人工知能関連
33. <6656> インスペック 東証Ｓ 4.3倍 ( 368) 567 ( +13.4 ) 半導体製造装置関連
34. <1980> ダイダン 東証Ｐ 4.3倍 ( 2,190) 2476 ( +1.6 ) 下水道関連
35. <8001> 伊藤忠 東証Ｐ 4.1倍 (21,080) 1975 ( +3.2 ) 日経225・JPX日経400採用
36. <9722> 藤田観 東証Ｐ 4.0倍 ( 1,449) 2640 ( -0.5 )
37. <7833> アイフィス 東証Ｓ 4.0倍 ( 194) 671 ( -5.1 )
38. <8798> Ａクリエイト 東証Ｐ 3.9倍 ( 1,122) 287 ( +82.8 ) 金利上昇メリット関連
39. <1542> 純銀信託 東証Ｅ 3.8倍 (30,494) 36550 ( +2.4 )
40. <7628> オーハシテク 東証Ｐ 3.6倍 ( 169) 1204 ( -0.4 )
41. <7455> パリミキＨＤ 東証Ｓ 3.6倍 ( 200) 574 ( -0.2 )
42. <6993> 大黒屋 東証Ｓ 3.5倍 ( 7,364) 111 ( +65.7 ) 防衛関連
43. <7609> ダイトロン 東証Ｐ 3.5倍 ( 434) 2427 ( -0.7 ) 半導体製造装置関連
44. <2629> ｉＦＥＧＢＡ 東証Ｅ 3.5倍 ( 188) 3720 ( +0.0 )
45. <2342> トランスＧＧ 東証Ｇ 3.5倍 ( 7,094) 305 ( +9.3 )
46. <1827> ナカノフドー 東証Ｓ 3.4倍 ( 491) 1206 ( +6.8 )
47. <3050> ＤＣＭ 東証Ｐ 3.3倍 ( 1,430) 1625 ( +0.8 )
48. <2935> ピックルス 東証Ｐ 3.3倍 ( 530) 1325 ( -3.4 )
49. <6327> 北川精機 東証Ｓ 3.3倍 ( 202) 897 ( +5.0 )
50. <3647> ジー・スリー 東証Ｓ 3.2倍 ( 395) 120 ( +1.7 )
株探ニュース