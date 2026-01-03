　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,326銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <5125> ファインズ　　東証Ｇ 　32.3倍 ( 3,329) 　　900　( +23.6 )　
２. <280A> ＴＭＨ　　　　東証Ｇ 　24.0倍 ( 2,539)　　1512　( +33.2 )　 半導体製造装置関連
３. <5341> アサヒエイト　東証Ｓ 　24.0倍 ( 1,940) 　　239　(　+3.9 )　 ドローン関連
４. <7774> Ｊ・ＴＥＣ　　東証Ｇ 　23.9倍 ( 4,972) 　　622　( +25.7 )　
５. <6537> ＷＡＳＨハウ　東証Ｇ 　18.4倍 ( 1,946) 　　357　( +15.5 )　
６. <3681> ブイキューブ　東証Ｐ 　12.7倍 ( 2,078) 　　131　( +17.0 )　 ドローン関連
７. <4812> 電通総研　　　東証Ｐ 　11.3倍 ( 2,516)　　2738　(　+7.0 )　 JPX日経400採用
８. <7116> ダイワ通信　　東証Ｓ　　9.6倍 ( 　182)　　1172　( +23.4 )　 人工知能関連
９. <6721> ウインテスト　東証Ｓ　　9.5倍 ( 3,062) 　　109　(　+7.9 )　 半導体製造装置関連
10. <3549> クスリアオキ　東証Ｐ　　8.4倍 ( 5,046)　　4678　(　+7.2 )　 JPX日経400採用
11. <4635> 東インキ　　　東証Ｓ　　8.1倍 ( 　276)　　1435　(　-4.3 )　
12. <4107> 伊勢化　　　　東証Ｓ　　8.0倍 ( 8,762)　　4690　(　+8.9 )　 ペロブスカイト太陽電池関連
13. <3113> ＵＮＩＶＡ　　東証Ｓ　　7.5倍 ( 　965)　　　69　(　+3.0 )　
14. <4412> サイエンスＡ　東証Ｇ　　6.7倍 ( 1,082)　　1869　( +19.4 )　 人工知能関連
15. <2540> 養命酒　　　　東証Ｐ　　6.6倍 ( 　898)　　5480　( +14.5 )　
16. <4570> 免疫生物研　　東証Ｇ　　6.5倍 (59,777)　　1895　( +15.2 )　
17. <5368> 日本インシュ　東証Ｓ　　6.4倍 ( 　482)　　1094　(　+3.1 )　
18. <6648> かわでん　　　東証Ｓ　　6.4倍 ( 1,127)　　2532　( +10.1 )　 データセンター関連
19. <7229> ユタカ技研　　東証Ｓ　　6.0倍 ( 　168)　　3155　(　+3.8 )　
20. <7694> いつも　　　　東証Ｇ　　5.3倍 ( 1,499) 　　782　( +18.5 )　 生成AI関連
21. <9610> ウィルソンＷ　東証Ｓ　　5.3倍 ( 3,908) 　　257　(　+4.5 )　
22. <4022> ラサ工　　　　東証Ｐ　　5.1倍 ( 　965)　　6270　(　+1.6 )　 下水道関連
23. <7776> セルシード　　東証Ｇ　　5.1倍 ( 2,246) 　　259　(　+7.9 )　
24. <3409> 北紡　　　　　東証Ｓ　　5.1倍 ( 　603) 　　114　(　+3.6 )　 仮想通貨関連
25. <2962> テクニスコ　　東証Ｓ　　4.9倍 ( 　778) 　　399　(　+8.7 )　 半導体関連
26. <5287> イトヨーギョ　東証Ｓ　　4.9倍 ( 　980)　　1109　(　+8.5 )　 下水道関連
27. <5262> 日ヒュム　　　東証Ｐ　　4.8倍 ( 4,350)　　1519　(　+7.7 )　 下水道関連
28. <7409> エアロエッジ　東証Ｇ　　4.7倍 ( 1,730)　　2126　(　-5.5 )　
29. <4588> オンコリス　　東証Ｇ　　4.6倍 (27,434)　　1384　( +25.7 )　
30. <2146> ＵＴ　　　　　東証Ｐ　　4.5倍 ( 3,968) 　　199　(　+0.4 )　
31. <7771> 日本精密　　　東証Ｓ　　4.4倍 ( 　235)　　　91　(　+5.8 )　
32. <2375> ギグワークス　東証Ｓ　　4.4倍 ( 　553) 　　221　(　+1.8 )　 人工知能関連
33. <6656> インスペック　東証Ｓ　　4.3倍 ( 　368) 　　567　( +13.4 )　 半導体製造装置関連
34. <1980> ダイダン　　　東証Ｐ　　4.3倍 ( 2,190)　　2476　(　+1.6 )　 下水道関連
35. <8001> 伊藤忠　　　　東証Ｐ　　4.1倍 (21,080)　　1975　(　+3.2 )　 日経225・JPX日経400採用
36. <9722> 藤田観　　　　東証Ｐ　　4.0倍 ( 1,449)　　2640　(　-0.5 )　
37. <7833> アイフィス　　東証Ｓ　　4.0倍 ( 　194) 　　671　(　-5.1 )　
38. <8798> Ａクリエイト　東証Ｐ　　3.9倍 ( 1,122) 　　287　( +82.8 )　 金利上昇メリット関連
39. <1542> 純銀信託　　　東証Ｅ　　3.8倍 (30,494) 　36550　(　+2.4 )　
40. <7628> オーハシテク　東証Ｐ　　3.6倍 ( 　169)　　1204　(　-0.4 )　
41. <7455> パリミキＨＤ　東証Ｓ　　3.6倍 ( 　200) 　　574　(　-0.2 )　
42. <6993> 大黒屋　　　　東証Ｓ　　3.5倍 ( 7,364) 　　111　( +65.7 )　 防衛関連
43. <7609> ダイトロン　　東証Ｐ　　3.5倍 ( 　434)　　2427　(　-0.7 )　 半導体製造装置関連
44. <2629> ｉＦＥＧＢＡ　東証Ｅ　　3.5倍 ( 　188)　　3720　(　+0.0 )　
45. <2342> トランスＧＧ　東証Ｇ　　3.5倍 ( 7,094) 　　305　(　+9.3 )　
46. <1827> ナカノフドー　東証Ｓ　　3.4倍 ( 　491)　　1206　(　+6.8 )　
47. <3050> ＤＣＭ　　　　東証Ｐ　　3.3倍 ( 1,430)　　1625　(　+0.8 )　
48. <2935> ピックルス　　東証Ｐ　　3.3倍 ( 　530)　　1325　(　-3.4 )　
49. <6327> 北川精機　　　東証Ｓ　　3.3倍 ( 　202) 　　897　(　+5.0 )　
50. <3647> ジー・スリー　東証Ｓ　　3.2倍 ( 　395) 　　120　(　+1.7 )　

株探ニュース