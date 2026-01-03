

●今週の業種別騰落率ランキング



※12月30日終値の12月26日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 11 業種 値下がり： 22 業種

東証プライム：1599銘柄 値上がり： 664 銘柄 値下がり： 884 銘柄 変わらず他： 51 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 海運業(0272) +1.33 商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 、郵船 <9101>

２. 卸売業(0276) +1.17 メディアス <3154> 、伊藤忠 <8001> 、トーメンデバ <2737>

３. 非鉄金属(0263) +1.01 東邦鉛 <5707> 、大紀ア <5702> 、ＣＫサンエツ <5757>

４. 鉄鋼(0262) +0.93 菱製鋼 <5632> 、中部鋼鈑 <5461> 、日精線 <5659>

５. 保険業(0280) +0.56 Ａクリエイト <8798> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725> 、かんぽ生命 <7181>

６. 石油・石炭(0259) +0.53 日本コークス <3315> 、出光興産 <5019> 、ＥＮＥＯＳ <5020>

７. パルプ・紙(0256) +0.27 トーモク <3946> 、レンゴー <3941> 、北越コーポ <3865>

８. 電気・ガス(0270) +0.22 西部ガスＨＤ <9536> 、東電ＨＤ <9501> 、沖縄電 <9511>

９. 建設業(0253) +0.17 東洋エンジ <6330> 、日本電設 <1950> 、若築建 <1888>

10. 銀行業(0278) +0.16 十六ＦＧ <7380> 、プロクレＨＤ <7384> 、宮崎銀 <8393>

11. 金属製品(0264) +0.10 エイチワン <5989> 、ネツレン <5976> 、ホッカンＨＤ <5902>

12. 倉庫・運輸(0274) -0.04 三井倉ＨＤ <9302> 、中央倉 <9319> 、安田倉 <9324>

13. 機械(0265) -0.26 野村マイクロ <6254> 、ローツェ <6323> 、日工 <6306>

14. 繊維製品(0255) -0.28 ゴルドウイン <8111> 、小松マテーレ <3580> 、セーレン <3569>

15. 鉱業(0252) -0.28 ＩＮＰＥＸ <1605> 、日鉄鉱 <1515>

16. 精密機器(0268) -0.29 東京精 <7729> 、タムロン <7740> 、Ｖテク <7717>

17. ガラス・土石(0261) -0.33 東洋炭素 <5310> 、カーボン <5302> 、東海カーボン <5301>

18. 空運業(0273) -0.43 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

19. 輸送用機器(0267) -0.44 ヤマハ発 <7272> 、川重 <7012> 、ティラド <7236>

20. 小売業(0277) -0.48 マーケットＥ <3135> 、ロイヤルＨＤ <8179> 、Ｔ－ＢＡＳＥ <3415>

21. その他金融業(0281) -0.54 ネットプロ <7383> 、ＮＳグループ <471A> 、イオンＦＳ <8570>

22. 化学(0257) -0.64 メック <4971> 、多木化 <4025> 、ミルボン <4919>

23. 不動産業(0282) -0.65 ケイアイ不 <3465> 、日本駐車場 <2353> 、グロバルＬＭ <3486>

24. 陸運業(0271) -0.71 西武ＨＤ <9024> 、富士急 <9010> 、ＡＺ丸和ＨＤ <9090>

25. 電気機器(0266) -0.81 キオクシア <285A> 、Ｊディスプレ <6740> 、日本マイクロ <6871>

26. 証券・商品(0279) -0.81 マーキュリア <7347> 、ＪＩＡ <7172> 、水戸 <8622>

27. 情報・通信業(0275) -0.96 サンアスタ <4053> 、セレス <3696> 、セグエＧ <3968>

28. 水産・農林業(0251) -1.24 マルハニチロ <1333> 、ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377>

29. 食料品(0254) -1.28 不二家 <2211> 、六甲バタ <2266> 、ピックルス <2935>

30. サービス業(0283) -1.45 ＧＭＯインタ <4784> 、バリューＨＲ <6078> 、東競馬 <9672>

31. 医薬品(0258) -1.51 大塚ＨＤ <4578> 、住友ファーマ <4506> 、科研薬 <4521>

32. その他製品(0269) -1.77 イトーキ <7972> 、コクヨ <7984> 、アシックス <7936>

33. ゴム製品(0260) -2.23 住友ゴ <5110> 、ブリヂストン <5108> 、ＴＯＹＯ <5105>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



株探ニュース

