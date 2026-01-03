　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※12月30日終値の12月26日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,326銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <9339> コーチエィ　　東証Ｓ　　-14.5　　1326　
２. <4784> ＧＭＯインタ　東証Ｐ　　-14.4 　　937　 権利落ちで処分売り
３. <4020> ビートレンド　東証Ｇ　　-13.8 　　786　
４. <6433> ヒーハイスト　東証Ｓ　　-13.1 　　945　 フィジカルAI関連
５. <3633> ＧＭＯペパボ　東証Ｓ　　-12.6　　2232　 生成AI関連
６. <2345> クシム　　　　東証Ｓ　　-12.4 　　218　 仮想通貨関連
７. <7138> ＴＯＲＩＣＯ　東証Ｇ　　-12.3 　　427　 東証が信用規制
８. <3138> 富士山ＭＳ　　東証Ｇ　　-12.3 　　893　
９. <4593> ヘリオス　　　東証Ｇ　　-11.9 　　274　 損害賠償請求訴訟の提起を受ける
10. <1674> ＷＴプラチナ　東証Ｅ　　-11.7 　30860　
11. <6085> アーキテクツ　東証Ｇ　　-11.5 　　276　
12. <4572> カルナバイオ　東証Ｇ　　-11.2 　　356　
13. <130A> ウェリタス　　東証Ｇ　　-11.1 　　480　
14. <8918> ランド　　　　東証Ｓ　　-11.1 　　　8　
15. <5537> アルバリンク　東証Ｇ　　-10.9　　2147　
16. <1675> ＷＴパラジ　　東証Ｅ　　-10.8 　23085　
17. <2597> ユニカフェ　　東証Ｓ　　-10.7　　1055　
18. <6217> 津田駒　　　　東証Ｓ　　-10.7 　　599　 東証が信用規制
19. <276A> ククレブ　　　東証Ｇ　　-10.5　　2958　 人工知能関連
20. <4019> スタメン　　　東証Ｇ　　-10.5 　　821　
21. <7318> セレンＨＤ　　東証Ｇ　　-10.2　　1033　
22. <3261> グラン　　　　東証Ｇ　　-10.1 　　595　
23. <485A> ＰｏｗｅｒＸ　東証Ｇ 　　-9.7　　2151　 初値形成後の短期急騰で目先利益確定売り
24. <3135> マーケットＥ　東証Ｐ 　　-9.7　　1530　
25. <4935> リベルタ　　　東証Ｓ 　　-9.5 　　327　
26. <7314> 小田原機器　　東証Ｓ 　　-9.5　　1198　
27. <9827> リリカラ　　　東証Ｓ 　　-9.2 　　662　
28. <462A> ファンディノ　東証Ｇ 　　-9.1　　1213　
29. <2009> 鳥越粉　　　　東証Ｓ 　　-9.1　　1060　
30. <5137> スマートＤ　　東証Ｇ 　　-9.0 　　384　
31. <8139> ナガホリ　　　東証Ｓ 　　-9.0　　2074　
32. <3474> Ｇ－ＦＡＣ　　東証Ｇ 　　-8.9 　　603　
33. <3350> メタプラ　　　東証Ｓ 　　-8.8 　　405　 仮想通貨関連
34. <285A> キオクシア　　東証Ｐ 　　-8.6 　10435　 ２０２５年好パフォーマンスで利食い売りが続く
35. <4053> サンアスタ　　東証Ｐ 　　-8.6 　　449　
36. <9345> ビズメイツ　　東証Ｇ 　　-8.5 　　730　
37. <8040> 東ソワール　　東証Ｓ 　　-8.3　　1025　
38. <3133> 海帆　　　　　東証Ｇ 　　-8.2 　　456　
39. <2700> 木徳神糧　　　東証Ｓ 　　-8.2　　2681　
40. <3667> ｅｎｉｓｈ　　東証Ｓ 　　-8.1　　　57　 仮想通貨関連
41. <3671> ソフトＭＡＸ　東証Ｓ 　　-8.0 　　334　 人工知能関連
42. <338A> ゼンムテック　東証Ｇ 　　-8.0　　4795　
43. <7044> ピアラ　　　　東証Ｓ 　　-7.9 　　562　 人工知能関連
44. <9327> イーロジット　東証Ｓ 　　-7.6 　　194　
45. <8029> ルックＨＤ　　東証Ｓ 　　-7.6　　2512　
46. <3696> セレス　　　　東証Ｐ 　　-7.5　　1943　 仮想通貨関連
47. <2440> ぐるなび　　　東証Ｓ 　　-7.4 　　163　
48. <7063> バードマン　　東証Ｇ 　　-7.4 　　126　
49. <6558> クックビズ　　東証Ｇ 　　-7.3 　　745　
50. <6061> ユニバー園芸　東証Ｓ 　　-7.3　　3220　

株探ニュース