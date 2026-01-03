週間ランキング【値下がり率】 (12月30日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※12月30日終値の12月26日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,326銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <9339> コーチエィ 東証Ｓ -14.5 1326
２. <4784> ＧＭＯインタ 東証Ｐ -14.4 937 権利落ちで処分売り
３. <4020> ビートレンド 東証Ｇ -13.8 786
４. <6433> ヒーハイスト 東証Ｓ -13.1 945 フィジカルAI関連
５. <3633> ＧＭＯペパボ 東証Ｓ -12.6 2232 生成AI関連
６. <2345> クシム 東証Ｓ -12.4 218 仮想通貨関連
７. <7138> ＴＯＲＩＣＯ 東証Ｇ -12.3 427 東証が信用規制
８. <3138> 富士山ＭＳ 東証Ｇ -12.3 893
９. <4593> ヘリオス 東証Ｇ -11.9 274 損害賠償請求訴訟の提起を受ける
10. <1674> ＷＴプラチナ 東証Ｅ -11.7 30860
11. <6085> アーキテクツ 東証Ｇ -11.5 276
12. <4572> カルナバイオ 東証Ｇ -11.2 356
13. <130A> ウェリタス 東証Ｇ -11.1 480
14. <8918> ランド 東証Ｓ -11.1 8
15. <5537> アルバリンク 東証Ｇ -10.9 2147
16. <1675> ＷＴパラジ 東証Ｅ -10.8 23085
17. <2597> ユニカフェ 東証Ｓ -10.7 1055
18. <6217> 津田駒 東証Ｓ -10.7 599 東証が信用規制
19. <276A> ククレブ 東証Ｇ -10.5 2958 人工知能関連
20. <4019> スタメン 東証Ｇ -10.5 821
21. <7318> セレンＨＤ 東証Ｇ -10.2 1033
22. <3261> グラン 東証Ｇ -10.1 595
23. <485A> ＰｏｗｅｒＸ 東証Ｇ -9.7 2151 初値形成後の短期急騰で目先利益確定売り
24. <3135> マーケットＥ 東証Ｐ -9.7 1530
25. <4935> リベルタ 東証Ｓ -9.5 327
26. <7314> 小田原機器 東証Ｓ -9.5 1198
27. <9827> リリカラ 東証Ｓ -9.2 662
28. <462A> ファンディノ 東証Ｇ -9.1 1213
29. <2009> 鳥越粉 東証Ｓ -9.1 1060
30. <5137> スマートＤ 東証Ｇ -9.0 384
31. <8139> ナガホリ 東証Ｓ -9.0 2074
32. <3474> Ｇ－ＦＡＣ 東証Ｇ -8.9 603
33. <3350> メタプラ 東証Ｓ -8.8 405 仮想通貨関連
34. <285A> キオクシア 東証Ｐ -8.6 10435 ２０２５年好パフォーマンスで利食い売りが続く
35. <4053> サンアスタ 東証Ｐ -8.6 449
36. <9345> ビズメイツ 東証Ｇ -8.5 730
37. <8040> 東ソワール 東証Ｓ -8.3 1025
38. <3133> 海帆 東証Ｇ -8.2 456
39. <2700> 木徳神糧 東証Ｓ -8.2 2681
40. <3667> ｅｎｉｓｈ 東証Ｓ -8.1 57 仮想通貨関連
41. <3671> ソフトＭＡＸ 東証Ｓ -8.0 334 人工知能関連
42. <338A> ゼンムテック 東証Ｇ -8.0 4795
43. <7044> ピアラ 東証Ｓ -7.9 562 人工知能関連
44. <9327> イーロジット 東証Ｓ -7.6 194
45. <8029> ルックＨＤ 東証Ｓ -7.6 2512
46. <3696> セレス 東証Ｐ -7.5 1943 仮想通貨関連
47. <2440> ぐるなび 東証Ｓ -7.4 163
48. <7063> バードマン 東証Ｇ -7.4 126
49. <6558> クックビズ 東証Ｇ -7.3 745
50. <6061> ユニバー園芸 東証Ｓ -7.3 3220
