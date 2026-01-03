　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※12月30日終値の12月26日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,326銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <8798> Ａクリエイト　東証Ｐ 　　82.8 　　287　 生命保険協会が認定する『認定代理店』へ復帰
２. <6993> 大黒屋　　　　東証Ｓ 　　65.7 　　111　 来期は４期ぶりに営業損益を黒字化する方針を開示
３. <280A> ＴＭＨ　　　　東証Ｇ 　　33.2　　1512　 半導体製造装置関連
４. <4588> オンコリス　　東証Ｇ 　　25.7　　1384　 腫瘍溶解ウイルスOBP-301の『臨床』・『非臨床』・『品質』申請確認文書受領
５. <7774> Ｊ・ＴＥＣ　　東証Ｇ 　　25.7 　　622　 自家培養軟骨『ジャック』変形性膝関節症へ適応拡大され保険収載
６. <3541> 農業総研　　　東証Ｇ 　　24.6 　　765　 ＳＯＭＰＯによるＴＯＢ価格７６７円にサヤ寄せ
７. <5125> ファインズ　　東証Ｇ 　　23.6 　　900　 人材紹介のオルプラとＮｅｘｉｌを買収
８. <7116> ダイワ通信　　東証Ｓ 　　23.4　　1172　 スクイーズアウトで気配値のまま水準切り上げる
９. <4412> サイエンスＡ　東証Ｇ 　　19.4　　1869　 人工知能関連
10. <7694> いつも　　　　東証Ｇ 　　18.5 　　782　 ＴｉｋＴｏｋ　Ｓｈｏｐストア支援成果を公表し短期資金が断続的に流入
11. <469A> フィットクル　東証Ｇ 　　17.1　　2869　 ピラティス事業譲受で基本合意
12. <3512> フエルト　　　東証Ｓ 　　17.0 　　900　
13. <3681> ブイキューブ　東証Ｐ 　　17.0 　　131　 ２５年１２月期第４四半期に投資有価証券売却益を計上へ
14. <5939> 大谷工業　　　東証Ｓ 　　16.9　　6500　
15. <7746> 岡本硝子　　　東証Ｓ 　　15.6 　　370　 半導体製造装置関連
16. <6537> ＷＡＳＨハウ　東証Ｇ 　　15.5 　　357　 子会社が系統用分散型蓄電池事業で業務提携
17. <4570> 免疫生物研　　東証Ｇ 　　15.2　　1895　
18. <2540> 養命酒　　　　東証Ｐ 　　14.5　　5480　 非公開化に向けた入札『米ＫＫＲが優先交渉権』と伝わる
19. <6330> 東洋エンジ　　東証Ｐ 　　13.4　　3080　 レアアース関連
20. <6656> インスペック　東証Ｓ 　　13.4 　　567　 半導体製造装置関連
21. <5721> Ｓサイエンス　東証Ｓ 　　12.6 　　259　 仮想通貨関連
22. <7042> アクセスＨＤ　東証Ｓ 　　12.2 　　807　
23. <9973> ＫＯＺＯＨＤ　東証Ｓ 　　11.5　　　29　
24. <6522> アスタリスク　東証Ｇ 　　11.3 　　383　
25. <9704> アゴーラＨＧ　東証Ｓ 　　10.9　　　51　
26. <7360> オンデック　　東証Ｇ 　　10.8 　　787　
27. <3444> 菊池製作　　　東証Ｓ 　　10.6 　　708　 ドローン関連
28. <4177> ｉ－ｐｌｕｇ　東証Ｇ 　　10.5　　1550　
29. <3808> ＯＫＷＥＢ　　名証Ｎ 　　10.3　　　43　 仮想通貨関連
30. <8783> ａｂｃ　　　　東証Ｓ 　　10.1 　　239　 サイバーセキュリティ関連
31. <6264> マルマエ　　　東証Ｐ 　　10.1　　2299　 半導体向け好調維持の９～１１月期決算で見直し買い加速
32. <6648> かわでん　　　東証Ｓ 　　10.1　　2532　 好業績見通し背景に買い続く
33. <352A> ロイブ　　　　東証Ｇ 　　10.0　　1091　
34. <5202> 板硝子　　　　東証Ｐ　　　9.9 　　590　 ペロブスカイト太陽電池関連
35. <6548> 旅工房　　　　東証Ｇ　　　9.5 　　138　
36. <2342> トランスＧＧ　東証Ｇ　　　9.3 　　305　
37. <275A> ハンワＨ　　　名証Ｎ　　　9.3 　　435　 法人向け伸び２～１１月期営業益が３．３倍
38. <4255> ＴＨＥＣＯＯ　東証Ｇ　　　9.2　　2405　
39. <4199> ワンプラ　　　東証Ｇ　　　9.1　　1460　 新作ゲーム『ネンサバ』の事前登録者数の拡大を期待した買いが続く
40. <4107> 伊勢化　　　　東証Ｓ　　　8.9　　4690　 ペロブスカイト太陽電池関連
41. <6918> アバール　　　東証Ｓ　　　8.9　　2867　 半導体製造装置関連
42. <5707> 東邦鉛　　　　東証Ｐ　　　8.9　　1033　 銀相場の最高値更新で投資マネーの流入続く
43. <2962> テクニスコ　　東証Ｓ　　　8.7 　　399　 半導体関連
44. <3777> 環境フレンド　東証Ｇ　　　8.7　　　50　 機械式駐車場の据付工事などを手掛ける子会社を譲渡へ
45. <446A> ノースサンド　東証Ｇ　　　8.7　　1782　
46. <5287> イトヨーギョ　東証Ｓ　　　8.5　　1109　 国土強靱化をテーマに貸株市場絡みの買い戻し誘発も
47. <8416> 高知銀　　　　東証Ｓ　　　8.4 　　965　 地方銀行関連
48. <5697> サンユウ　　　東証Ｓ　　　8.3 　　740　
49. <175A> ウィルスマ　　東証Ｇ　　　8.2 　　888　 人工知能関連
50. <2806> ユタカフーズ　東証Ｓ　　　8.1　　2270　

株探ニュース