週間ランキング【値上がり率】 (12月30日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※12月30日終値の12月26日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,326銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <8798> Ａクリエイト 東証Ｐ 82.8 287 生命保険協会が認定する『認定代理店』へ復帰
２. <6993> 大黒屋 東証Ｓ 65.7 111 来期は４期ぶりに営業損益を黒字化する方針を開示
３. <280A> ＴＭＨ 東証Ｇ 33.2 1512 半導体製造装置関連
４. <4588> オンコリス 東証Ｇ 25.7 1384 腫瘍溶解ウイルスOBP-301の『臨床』・『非臨床』・『品質』申請確認文書受領
５. <7774> Ｊ・ＴＥＣ 東証Ｇ 25.7 622 自家培養軟骨『ジャック』変形性膝関節症へ適応拡大され保険収載
６. <3541> 農業総研 東証Ｇ 24.6 765 ＳＯＭＰＯによるＴＯＢ価格７６７円にサヤ寄せ
７. <5125> ファインズ 東証Ｇ 23.6 900 人材紹介のオルプラとＮｅｘｉｌを買収
８. <7116> ダイワ通信 東証Ｓ 23.4 1172 スクイーズアウトで気配値のまま水準切り上げる
９. <4412> サイエンスＡ 東証Ｇ 19.4 1869 人工知能関連
10. <7694> いつも 東証Ｇ 18.5 782 ＴｉｋＴｏｋ Ｓｈｏｐストア支援成果を公表し短期資金が断続的に流入
11. <469A> フィットクル 東証Ｇ 17.1 2869 ピラティス事業譲受で基本合意
12. <3512> フエルト 東証Ｓ 17.0 900
13. <3681> ブイキューブ 東証Ｐ 17.0 131 ２５年１２月期第４四半期に投資有価証券売却益を計上へ
14. <5939> 大谷工業 東証Ｓ 16.9 6500
15. <7746> 岡本硝子 東証Ｓ 15.6 370 半導体製造装置関連
16. <6537> ＷＡＳＨハウ 東証Ｇ 15.5 357 子会社が系統用分散型蓄電池事業で業務提携
17. <4570> 免疫生物研 東証Ｇ 15.2 1895
18. <2540> 養命酒 東証Ｐ 14.5 5480 非公開化に向けた入札『米ＫＫＲが優先交渉権』と伝わる
19. <6330> 東洋エンジ 東証Ｐ 13.4 3080 レアアース関連
20. <6656> インスペック 東証Ｓ 13.4 567 半導体製造装置関連
21. <5721> Ｓサイエンス 東証Ｓ 12.6 259 仮想通貨関連
22. <7042> アクセスＨＤ 東証Ｓ 12.2 807
23. <9973> ＫＯＺＯＨＤ 東証Ｓ 11.5 29
24. <6522> アスタリスク 東証Ｇ 11.3 383
25. <9704> アゴーラＨＧ 東証Ｓ 10.9 51
26. <7360> オンデック 東証Ｇ 10.8 787
27. <3444> 菊池製作 東証Ｓ 10.6 708 ドローン関連
28. <4177> ｉ－ｐｌｕｇ 東証Ｇ 10.5 1550
29. <3808> ＯＫＷＥＢ 名証Ｎ 10.3 43 仮想通貨関連
30. <8783> ａｂｃ 東証Ｓ 10.1 239 サイバーセキュリティ関連
31. <6264> マルマエ 東証Ｐ 10.1 2299 半導体向け好調維持の９～１１月期決算で見直し買い加速
32. <6648> かわでん 東証Ｓ 10.1 2532 好業績見通し背景に買い続く
33. <352A> ロイブ 東証Ｇ 10.0 1091
34. <5202> 板硝子 東証Ｐ 9.9 590 ペロブスカイト太陽電池関連
35. <6548> 旅工房 東証Ｇ 9.5 138
36. <2342> トランスＧＧ 東証Ｇ 9.3 305
37. <275A> ハンワＨ 名証Ｎ 9.3 435 法人向け伸び２～１１月期営業益が３．３倍
38. <4255> ＴＨＥＣＯＯ 東証Ｇ 9.2 2405
39. <4199> ワンプラ 東証Ｇ 9.1 1460 新作ゲーム『ネンサバ』の事前登録者数の拡大を期待した買いが続く
40. <4107> 伊勢化 東証Ｓ 8.9 4690 ペロブスカイト太陽電池関連
41. <6918> アバール 東証Ｓ 8.9 2867 半導体製造装置関連
42. <5707> 東邦鉛 東証Ｐ 8.9 1033 銀相場の最高値更新で投資マネーの流入続く
43. <2962> テクニスコ 東証Ｓ 8.7 399 半導体関連
44. <3777> 環境フレンド 東証Ｇ 8.7 50 機械式駐車場の据付工事などを手掛ける子会社を譲渡へ
45. <446A> ノースサンド 東証Ｇ 8.7 1782
46. <5287> イトヨーギョ 東証Ｓ 8.5 1109 国土強靱化をテーマに貸株市場絡みの買い戻し誘発も
47. <8416> 高知銀 東証Ｓ 8.4 965 地方銀行関連
48. <5697> サンユウ 東証Ｓ 8.3 740
49. <175A> ウィルスマ 東証Ｇ 8.2 888 人工知能関連
50. <2806> ユタカフーズ 東証Ｓ 8.1 2270
株探ニュース