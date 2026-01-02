自分よりあなたの意見を優先。男性が本命相手に見せる「距離の縮め方」
前なら強く主張していたはずなのに、最近はあなたの意見を真剣に聞いてくれる。そんな男性の態度の変化に「どうして？」と思ったことありませんか？実は、男性が誰かの意見を尊重するようになるのは、本命相手にだけ起きやすい行動。そこで今回は、その背景にある心理を解説します。
“正しさ”より“関係性”を優先するように
本命相手に対して男性は、自分が勝つことよりも関係を壊さないことを選ぶもの。議論で優位に立つより、「どう思ってる？」「その考えもありだね」と歩み寄る姿勢を見せることで、女性の繋がりを守ろうとします。
価値観の違い＝拒絶ではないと学び始めている
男性は本命相手には「彼女となら違いがあっても大丈夫」と思えるように。意見が違うからといって相性が悪いわけではなく、むしろ理解し合える関係でいたいという気持ちが強くなります。だからこそ、受け止める姿勢が自然と増えるのです。
本命女性の視点を信じたい
あなたの意見を尊重する行動は、あなたへの信頼と期待の現れと言い換えることができます。「彼女の考え方は信用できる」「彼女と一緒に考えていきたい」--そう思う相手にしか見せない態度です。
あなたの意見に耳を傾け、尊重しようとする男性は、あなたとの関係を大切にしたいと思っているはず。そんな態度からも。男性の本気度を見極めてくださいね。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
