なんか重いな…。男性から「恋愛対象外」にされてしまう理由
好きになった男性からいつも距離を置かれてしまうのは、もしかしたら男性にとって“重い”存在になっているのかも。
そこで今回は、男性から「恋愛対象外」にされてしまう理由を紹介します。
尽くしすぎる
愛情が強いあまり尽くしすぎてしまうと、かえって男性から恋愛対象外にされることも。
自分のやりたいことを犠牲にしてまで尽くそうとする姿勢を見せていると、男性からは都合のいい女と思われてしまいやすいでしょう。
過度な束縛
過度な束縛をしてしまうと、男性の気持ちは離れていく一方に。
過剰すぎるくらい連絡したり、会う回数を増やすように強要したり、自由を奪うようなことをしてしまうと、男性は息苦しさから距離を取ろうとし始めます。
男性のことを愛しているならある程度の自由を与えて、愛ゆえに信頼していることを行動で示していきましょう。
自分の気持ちばかり押し付ける
自分の気持ちを押し付けてばかりの状態も良くありません。
男性の言動に対して「私のことをわかっていない」と事あるごとに不機嫌な態度を見せていると、男性は「わかってくれる男と付き合えばいいのに」と思うように。
男性には男性なりの価値観や考えがあるので、自分の気持ちを最優先させる行動は控えるべきです。
お互いにリスペクトし合うことが恋愛においては大切なので、今回紹介した特徴に当てはまっていると感じるなら、ぜひ改善していくように努めていきましょうね。
🌼狙いすぎだろ…。男性が距離を置く「いい子」な女性とは