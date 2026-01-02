「君の前なら素直になれる」不倫する男性が不倫相手だけに見せる“本音”
不倫中の男性が、不倫相手に本気になることは少なくありません。家庭がありながらも、感情が揺れ動き、抑えられなくなる。そこには一定の傾向があるのです。そこで今回は、不倫する男性が不倫相手だけに見せる“本音”について解説します。
“弱さ”や不安を隠さなくなる
本気になると、男性は弱さを見せるようになります。仕事の悩み、家庭での孤独感、将来への不安など、他の人には隠す部分を言葉にしやすくなるのは、不倫相手の女性のことを信頼しているから。自分を良く見せようとする“演出”より、“等身大の自分”でいたいという気持ちが勝るようになっていくのです。
曖昧な言葉を避け、関係について考え始める
「いつか」「そのうち」といった曖昧な言葉が減り、不倫相手に「どうしたらいいと思う？」と未来について聞き始める男性も。きっと本気だからこそ、軽い約束ではごまかせないと感じているのでしょう。そんな関係の行方に向き合おうとする姿勢も、男性の本音が滲む瞬間です。
不倫相手の人生を尊重するようになる
男性は不倫相手に本気になると、自分の感情よりも不倫相手の幸福や生活を気にかけるようにもなります。「君の時間を大事にして」「無理しないで」といった言葉が増えるのは、独占だけが愛情表現ではないと理解し始めるから。自己中心的な関係性にならないようにするのです。
不倫男性が本気になったときに見せる本音は、切なく、矛盾に満ちています。それでも、本気度を判断する材料になるのは“言葉”より“行動”ですよ。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
