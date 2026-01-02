下腹の重さがスッと軽く。１日30秒【お腹まわりの“もたつき”を解消する】簡単エクササイズ
年齢とともに気になり始める、お腹まわりの“もたつき”や重さ。実は脂肪だけでなく、体幹が眠っていることで下腹に負担が偏り、ラインがぼやけて見えることもあります。そこで取り入れたいのが、腹筋と体幹を同時に刺激できる簡単エクササイズ【ダブルニーアップ】。仰向けのまま30秒で完了し、“効いているポイント”で静かにキープするだけでOK。続けるほどに下腹周りや姿勢の変化を実感できます。
ダブルニーアップ
（１）仰向けの姿勢になって両ひざを軽く曲げ、両腕を体側に置いて手のひらを下につく
（２）両ひざを曲げたまま腰を浮かし、両ひざを胸に近づけて２秒間キープして元の姿勢に戻す
▲胸にひざをつけず、できるだけ近づけたところでキープします
これを“１日あたり10回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「両ひざを胸につけてキープしないこと」がポイント。両ひざの重さの負荷が最も腹筋や体幹に効くポイントを見つけて、そのポイントで体勢をキープするように心がけましょう。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞
