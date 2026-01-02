「実は結婚してる」「キスしてから言う？」上司との淡い恋が静かに終わった夜
職場でのささいな出来事が、恋のはじまりになることがあります。そして同じくらい、終わりのきっかけにもなるのだと知りました。
「キスしてから言う？」心が追いつかなかった夜
美咲（32）は総務で働く、控えめな性格の女性。褒められると嬉しさより先に不安がよぎり、自分を信じきれないところがありました。そんな美咲にとって、部署の係長である岸本（37）は、どこか特別な存在でした。
プロジェクトの打ち上げ、終電間際の帰り道。指先が触れ、ふいに重なったキスに胸が高鳴りました。怖いほど期待してしまった自分がいたことを、今でも覚えています。
「実は結婚してる」その一言が淡い恋を静かに終わらせた
翌日、会議室でふたりきりになった瞬間、岸本は「…言いづらかったんだけど、実は結婚してる」と言いました。
「キスしてから言う？」気づけば口にしてしまった美咲の言葉は、思ったより静かでした。怒りより先に、現実を理解しようとする気持ちが押し寄せてきたのです。
「気持ちに嘘はないよ」「好きなのは本当」そう続けた岸本の言葉は、美咲の心に優しく触れながら、同時に深く傷つけました。未来の可能性が、薄い紙のように静かにはがれていく感覚がありました。
「恋じゃなかった」と気づいた帰り道
その日から、美咲と岸本は必要最低限の会話しか交わさなくなりました。“上司と部下”に戻っただけのはずなのに、以前より遠い関係に感じられたのです。
帰り道、ガラス張りのロビーに映る自分を見て思いました。惹かれていたのは岸本ではなく、“選ばれる自分”を望む弱さだったのかもしれないと。期待を恋と呼び、現実から目を逸らしていたのは美咲の方だったのだと気づきました。
崩れたのは恋ではなく、思い込みだったのかもしれません。そう思えたとき、ほんの少しだけ呼吸がしやすくなったのです。
それ以来、美咲は恋に落ちそうになるたび、立ち止まるようになりました。「私は何に惹かれているの？」その小さな問いかけが、次の恋で自分を見失わないための支えになっています。 ※この物語は、実話をもとに再構成したフィクションです ※本記事の画像は生成AIで作成しています
