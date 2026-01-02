【３ヶ月−2.5kg】がんばらない“ゆる習慣”。寝る前５分のストレッチで便通が整い減量に成功
夕方になると下腹まわりが重く、朝のお通じもスムーズじゃない。そんな日が続いて「体が重い…」と感じていたHさん（42歳・営業事務）。忙しい日は運動する気力もなく、夜はソファでそのまま寝落ちしてしまうことも多かったそうです。そんなHさんが見直したのは、寝る前の“たった５分”の過ごし方。簡単なストレッチを毎晩の習慣にしたことで、便通のリズムが整い、結果として３ヶ月で−2.5kgの成果を得られたと言います。
深呼吸と一緒に体を伸ばす。それだけで「滞り」が動き出す
Hさんが習慣化したのは「寝る前に一度、体をリセットする」こと。床に座って腰を捻ったり、ベッドの上でゆっくり前屈したり、体側を伸ばしたり。動きはごくシンプルでOK。呼吸に合わせて、肩・お腹・脚など、こわばっている部分をゆるめることから始めました。
特に寝る前の５分は、交感神経が優位になりがちな日中と違い、リラックスしやすい時間帯。じんわりと体が温まってくると、巡りがよくなる感覚につながり、翌朝のお通じにも良い変化が出やすくなると言います。
下腹のはり・むくみ・冷え…小さな不調が“連鎖的”にやわらぐ
ストレッチを続けたことで、Hさんが最初に感じたのは「朝、体が軽い」ということ。腸の動きがスムーズになることで、便通のリズムが安定し、下腹ぽっこり感も目立ちにくくなったそうです。
さらに、全身の巡りが整うことで、夕方の脚の重さや冷えが軽くなり、日中の姿勢もキープしやすくなるなど、思わぬ変化も。ストレッチ自体の消費カロリーは多くなくても、体の巡りが整うことで、自然と食べすぎにくくなったり、間食が減る日が増えるなど、痩せやすい状態に近づいていきました。
短くても少なくてもいい。だからこそ続けられる“体との対話”
「毎日やらなきゃ」ではなく、「できるだけ毎日続けてみる」。そのゆるさが、結果的に習慣化の決め手になったと振り返るHさん。疲れた日は１〜２分で終わりにしてもいいし、なんとなく調子が良い日は少し長く伸ばす日があってもいい。自分に合うペースで取り組むことで、継続できたと言います。その頑張りすぎない姿勢こそ、3ヶ月で−2.5kgという結果につながったのでしょう。
忙しい毎日が続いているなら、寝る前の５分を体調管理やダイエットの頼もしい味方にしたいところ。まずは今日の夜、呼吸に合わせて体の気になるパーツをやさしく伸ばすところから始めてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています
