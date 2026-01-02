40代でもキレイをキープ。体型を崩さない女性の「ダイエット習慣」と「やめた習慣」
40代を超え、「年々体型が崩れていく…」「何をしても痩せにくい」といった悩みを抱える方は少なくありません。でも、一方で年齢に関係なく“自分らしい体型”をキープしている女性たちがいるのも事実。その秘訣は、特別な努力や極端な我慢ではなく、“日常のちょっとした選択”にあるのです。そこで今回は、無理なくキレイをキープしている女性たちの「シンプル習慣」と「やめた習慣」を紹介します。
毎日続けるのがポイント。“体を動かす”習慣”
キレイを保っている女性たちが口をそろえて言うのが、「とにかく毎日ちょっとでも体を動かすこと」。ジムに行ったり激しい運動をしたりするわけではなく、朝の軽いストレッチや通勤時の階段利用など、日常の中でこまめに体を動かすことを習慣化しています。
また、背筋を伸ばす、深呼吸する、歩くときにお腹を意識するなど、“ながら運動”の意識を持つことも大切。無理なく動くことで代謝が落ちすぎず、自然と体型が整いやすくなっていくのです。
食べることは我慢しない。でも“太りにくい工夫”がある
食事制限をしていないのに体型をキープしている人たちは、“太らない食べ方”を自然に実践している傾向があります。たとえば、主食を雑穀米にする、甘いものを食べるタイミングを工夫する、夜は軽めに済ませるなど、無理のないルールを日常に取り入れているのです。
さらに、「食べたいものを我慢せずに楽しむけれど、満足感を高める工夫をする」ことも特徴。たとえば、最初にスープを飲んで食欲を落ち着かせる、ゆっくりよく噛んで食べるなど、食べ方を見直すだけでも体への影響は変わってきます。
“やめたこと”がむしろキレイを引き寄せる
体型を崩さない女性たちは、「やめたこと」も明確。たとえば、体重の数字に一喜一憂するのをやめて、見た目や感覚を重視するようになったという声はとても多いです。「お腹まわりがスッキリしているか」「お気に入りの服が似合うか」など、日常の実感を指標にすることで、ストレスが減り、自然とキレイがキープできるようになったという人も。
また、「極端な糖質オフ」「無理な食事制限」「毎日の体重測定」など、続かない習慣をやめたことで、リバウンドや心の疲れを避けられたというケースも多数。やめることで整うことも、実は多いのです。
＼年齢にとらわれず“自分らしいキレイ”を積み重ねていこう／
40代になっても体型をキープしている女性たちは、決して特別なことをしているわけではありません。可能な範囲で少しずつ意識を変えていくことの積み重ねが、“キレイ”という結果に繋がっていると言えるでしょう。体型が崩れがちな年代こそ、日々の選択が大切に。今日から少しだけ、自分の体と心を整える習慣を取り入れてみませんか？＜text：beauty news tokyo編集部＞