年齢とともに進む“重力による変化”。ほうれい線・フェイスラインのゆるみは何が起きているの？
鏡を見るたび「老けた？」と感じる瞬間が増えていませんか？ほうれい線がくっきりしてきた、フェイスラインがぼやけて見える、写真に写る自分が少し疲れて見える…。実はこの変化、単なるむくみや太ったせいではなく、年齢とともに進む“重力変化”が関係している可能性があります。無理に戻そうとするより、まずは“今の自分に起きていること”を知ることが、大人世代の美容ケアの近道です。
ゆるみの正体は“重力×表情筋の変化”にあり
年齢とともに、顔の皮膚や筋肉、脂肪の位置関係は少しずつ変わります。長年つないできた表情癖やスマホ時間で姿勢が前のめりになることでも、筋肉のバランスが乱れやすく、重力に逆らいづらい状態に。結果として、頬の位置が下がりやすくなる→ほうれい線が濃く見える、フェイスラインが曖昧に見えるという変化が起きてしまうのです。気合いで引き上げるのではなく、まずは“今の位置を把握する”視点を持つことが大切です。
日常の習慣が“重力のかかり方”に影響する
実は、生活習慣次第で重力の受け方は変わると言われています。睡眠不足が続く、噛み癖が偏る、スマホを見る時間が長い、うつむき姿勢が続く。こうした小さな積み重ねは、顔の下半分に負担がかかり、重力による変化を加速させることがあります。なので、まずは「姿勢を整える」「できるだけ睡眠のリズムを保つ」など、生活習慣を見直すことがゆるみ予防の第一歩になります。
今日からできる“重力下がりケア”のポイント
特別な道具がなくても、習慣づけるだけで支えになるケアがあります。朝は軽く咀嚼筋まわりをほぐす、スキンケアの最後に耳後ろ〜鎖骨にかけて流す、夜はスマホを“顔の正面”の高さで持つ…そんな小さな工夫が、重力のかかり方を緩やかにします。“引き上げる”より、“支える”意識。今日からできることを少しずつ重ねていきましょう。
やみくもに若返りを狙う必要はありません。「変わってきた自分」を理解して、今の自分と仲良くなることこそ、大人世代の美容の醍醐味。焦らず、“いまの自分が心地いい状態”をめざしていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています
🌼肌が荒れる・疲れやすい日が続く…。腸が乱れると“大人の不調”が続く理由とケアの始め方