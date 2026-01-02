おしゃれのつもりが“おば見え”に？ 大人がやりがちな『時代遅れの防寒テク』３選
冬は防寒が最優先。けれど、寒さに負けてなんとなく重ねた服や、昔のままの防寒アイテムに頼ってしまうと、無意識のうちに“おば見え”へ近づいてしまうこともあります。そこで今回は、温かさはキープしながらも見た目の重さを取り除くための３つの見直しポイントをチェックしてみましょう。
▲温かいけれど重く見える。黒×濃色×ボリュームが重なると“昔のまま”に見えやすい
重ね着しすぎて「厚み」が目立つ
ヒートテック→ニット→フリース→ダウンのように、とにかく重ねるほど温かい気がしますが、厚みが増すほど体のラインが曖昧になり、アウターの形も崩れます。重心が下がり、全身が縮んで見えることさえあります。
足元の“モコモコ”が視線を奪う
ムートンやファーブーツは防寒性は高い反面、足元だけが主張しすぎてしまい、ボトムスとのつながりが途切れます。視線が途中で止まるので、脚が短く見える原因にもつながります。
温かさが欲しいなら、見た目の線が細い靴に置き換えるのが正解。ショートブーツ×厚手ソックスや、裏起毛パンツ×すっきりスニーカーなど、機能は保ちながら主張を抑えるだけで今っぽくなります。
ストールの巻きすぎで顔まわりが埋もれる
寒風避けにマフラーを多重巻きにすると、防寒は叶う反面、首元が詰まりすぎて顔の輪郭までぼやけます。黒やダークブラウンなど濃色のストールは特に重たく影をつくるため注意が必要です。
巻き方はひと巻きで前に落とす、ワンループ程度に抑えるだけでOK。縦に抜けが生まれ、同じアイテムでも洗練度が変わります。
どう変える？「温かいまま更新する」３つの鍵
防寒テクを見直すときは、まずは重さの原因となっている部分を引き算する視点が近道。厚みが出るほど安心できるという感覚は自然なものですが、今は一枚一枚の質を高めることで重ねる枚数を減らすのが基本。枚数を抑えることでアウターのラインが際立ち、体の縦の線も戻ってきます。
▲重ねない・盛らない・抜けをつくる。淡色×すっきりシルエットで“今っぽいバランス”に
ボリュームの出やすい部分は「温かいのに線が細い」アイテムに置き換えるのが効果的。モコモコ素材に頼らずとも、裏起毛や保温素材など機能面の進化によって、見た目はすっきり・体感はしっかり温かい組み合わせが叶います。防寒と細見えを同時に満たすことで、余白のある今っぽさにつながります。
首元は、巻物で埋めて守るよりも、風を避けつつ“抜け”をつくる方向へ調整するのがおすすめです。ひと巻きで前に落とす、ワンループでほどよく間隔を空けるなど、巻き方を変えるだけでも印象が一気に軽くなります。縦に空間をつくることで顔まわりもスッキリし、黒や濃色のアウターでも重たさを引きずりません。
暖かさと見た目の軽さは両立できます。「温かいのに今っぽい」をキーワードに、防寒テクもアップデートしてみてください。＜text：ミミ＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています
