°æ¾å¾°Ìï vs ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¡±Ñ¹ñ¤Î¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬ÃÇ¸À¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ë¾¡¤ÁÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¤¥Î¥¦¥¨¤ÏÊÌ³Ê¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤Îº£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÀ¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤Ë£×£Â£ÃÆ±µé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤òÈ½Äê£³¡½£°¤Ç²¼¤·¤ÆËÉ±Ò¡££×£Â£Á¡õ£×£Â£Ã¡õ£×£Â£ÏÆ±µé£±°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µéÅ¾¸þ¤¬Âç¤¤Ê´Ø¿´»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Í¤ÆÂÐÀï¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬£×£Â£ÁÆ±µé²¦¼Ô¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ü¡¼¥ë¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤À¡£
¡¡±ÑÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä£Ó£Ï£Õ£Ô¡×¤Ï¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¥¹¤¬°æ¾å¾°ÌïÂÐ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ü¡¼¥ëÀï¤òÍ½ÁÛ¡Ø¾¡¤ÁÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¸µ£×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ëµé²¦¼Ô¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¥¹»á¤Ë¤è¤ë¸«²ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥°¥í¡¼¥Ö¥¹»á¤Ï¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ü¡¼¥ë¤Ë¾¡¤ÁÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥¤¥Î¥¦¥¨¤ÏÊÌ³Ê¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢¤¢¤Î·èÄêÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£Ä´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤ò´ÊÃ±¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï³Î¤«¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤À¤¬¡¢¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÂÎ³ÊÅª¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë¡Ê°æ¾å¤è¤ê¡Ë¾¯¤·Âç¤¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Í¤Æ°æ¾å¤È¤ÎÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢£²·î¤Ë£×£Â£ÁÆ±µé£±°Ì¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Õ¥£¥²¥í¥¢¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤È·ý¤ò¸ò¤¨¤ëÆü¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£