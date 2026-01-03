『ばけばけ』“ヘブン先生”トミー・バストウ、“トキ”高石あかりとは「撮影が始まった頃から夫婦のような空気感がある」
連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月〜土曜8時ほか）より、レフカダ・ヘブンを演じるトミー・バストウのインタビューコメントが公開された。
【写真】ヘブン先生とトキのこれからは？
本作は、小泉セツ＆八雲（ラフカディオ・ハーン）夫妻をモデルにした物語。明治の松江を舞台に、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描く。
トミー・バストウ演じるレフカダ・ヘブンは、英語教師として来日。同僚の英語教師・錦織友一のサポートを受けながら、松江での日々を送るうち、女中として働くトキと、怪談を通じて心を通わせるようになる。
バストウは役作りを通して、「ヘブンを演じるようになって、イギリス人としての自分がより強くなったような気がしています。それは、日本について、以前よりも理解することができたからかもしれません。私は今、実際に日本に住んで、日本の人たちと一緒にお仕事をさせてもらっていますが、ここで目的を持って過ごすことで、お互いの文化の違いを尊重できるようになったのだと思います。ヘブンも日本で暮らし、日本の文化を体験し、そこで知った日本の魅力を海外にも伝えたかったのだと思います」と明かした。
トキを演じる高石あかり（※「高」は「はしごだか」が正式表記）との関係については、「トキ役の高石あかりさんとは、撮影が始まった頃から夫婦のような空気感があるのを感じていました。逆に、最初の頃のシーンの方が、夫婦の段階ではないお芝居を意識しなければいけなかったんです。ほぼ時系列どおりに撮影を進めていただけたので、あまり深く考えずに、ただ台本を読み、現場ではあかりさんとのお芝居を信用して集中し、流れに任せて演じてきた感じです。トキと夫婦になってから意識的に何かを変えたというよりは、今も自然に関係を築けているような感覚で撮影をしています」と語った。
また、錦織役の吉沢亮については、「錦織は、とても美しい魂を持っている人ですよね。演じる吉沢さん自身が本当にすてきな人で、それが錦織という役にも表れていると思います。共演する中で、本当に優しくて思いやりのある人だと感じていますし、彼と共演したことがある俳優たちからも、同じような印象を持っているという話を聞くので、本当にすばらしい人なのだなと思っています。彼とは、違う国で、違う言語でお芝居をしてきたという違いはありますが、俳優としての価値観が似ていると感じています。錦織との関係性を深めるお芝居の中でも、その感覚を一番大事にしてきました」と振り返った。
松野家の印象としては、「松野家の人たちには、本当に温かく迎え入れてもらえて、すごく演じやすかったです。ただ、最初の頃は、松野家の全員が日本語なので、撮影の合間も上手くコミュニケーションが取れずに悩んだ時期がありました。しかし、皆さんがすぐにそのことに気づいてくれて、言葉が違う中でどうすればコミュニケーションが取れるのかを、一緒に工夫してくれたんです。特に、私にいつもやさしく辛抱強く付き合ってくださった、松野家の両親にはすごく感謝しています」と思いを口にした。
最後に視聴者に向けて、「『ばけばけ』という作品は、すばらしい物語だと思います。ヘブンとトキは、幼少の頃から大変な苦労をして育ってきましたが、『怪談』を通じて心を通い合わせ、ともに歩んでいくことを決めました。そして、トキと夫婦になったことで、ヘブンは『家族』という生きがいも手に入れることができました。ただ、2人の物語は、最後まで見てすべてが理解できるものだと思っています。視聴者の皆さんにも、絶対に最後まで見ていただきたいです」メッセージと寄せた。
連続テレビ小説『ばけばけ』は、NHK総合にて毎週月〜土曜8時ほか放送。
