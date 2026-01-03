トム・クルーズ主演新作の製作費は188億円超、「レヴェナント」監督のブラックコメディ
トム・クルーズ主演の新作「DIGGER／ディガー」が、少なくとも1億2500万ドル（約188億円）規模の予算で製作されていることが分かった。
アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ監督によるブラックコメディで、「世界で最も権力を持つ男」が大惨事を引き起こし、人類を救えることを証明しようとする物語だ。
Puckのマシュー・ベロニは「ワーナーは1億2500万ドルと言っているが、もっとかかっている気がする。トム・クルーズは特殊メイクで出演するし、来年版の『ワン・バトル・アフター・アナザー』みたいだ」とコメントしている。
キャスト陣にはリズ・アーメッド、エマ・ダーシー、ジェシー・プレモンス、ジョン・グッドマン、ザンドラ・ヒュラーらも名を連ねる。一方、「ワン・バトル・アフター・アナザー」は、レオナルド・ディカプリオらが出演し、製作費は1億3000万〜1億7500万ドル（約195〜263億円）とされている作品だ。
「DIGGER／ディガー」は、イニャリトゥ監督にとって、ディカプリオ主演作「レヴェナント：蘇えりし者」（2015年）以来の英語作品となる。
