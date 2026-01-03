È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¿´ÇÛ¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¡Ä¡Ö°Õ³°¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤ß¤¿¤¤¡©¡×¡¡Ãæ·Ñ¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó°ÂÅÈ
Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁÉüÏ©
¡¡Âè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤ÎÉüÏ©¤Ï3Æü¡¢È¢º¬¡¦°²¥Î¸ÐÄ®¡ÁÅìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Î5¶è´Ö109.6¥¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Ãæ·Ñ¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢6¶è¥¹¥¿¡¼¥È¤Î°²¥Î¸Ð¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤Ç¤Ï6¶è¥¹¥¿¡¼¥È¡¢°²¥Î¸Ð¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Àã¤Ï¹ß¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À²¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶î¤±²¼¤ê¤ë»³²¼¤ê¤Î6¶è¡£ºòÌë¡¢Åìµþ¤Ç¤â½éÀã¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅ·¸õ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àã·èÀï¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡X¾å¤Î±ØÅÁ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈ¢º¬Ï©¤ÏÌµ»ö¤½¤¦¡×¡Ö°²¥Î¸Ð¤ÏÀã¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°Õ³°¤Ë¤âÈ¢º¬¤ÏÀã¤¬¹ß¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÅà·ë¤¹¤ë¤ÈÂçÊÑ¡×¡Ö°²¥Î¸Ð¼þÊÕÏ©ÌÌÅà·ëÂç¾æÉ×¤ß¤¿¤¤¡©ÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2Æü¤Î±ýÏ©¤ÏÀÄ³ØÂç¤¬Í¥¾¡¡¢18ÉÃº¹¤Î2°Ì¤ÇÁá°ðÅÄÂç¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
