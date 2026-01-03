“ボディビルダーになる女子アナ"こと三重テレビの奥村奈央アナウンサー(25)が2日までに自身のインスタグラムを更新。2025年12月14日に行われたハワイ・ホノルルマラソンに出場している最中に、ホテルの自室が荒らされ、パスポートや財布など40万円相当の盗難に遭っていたことを明かした。



【写真】実際に盗難にあったハワイのホテル スーツケースの中の服は散乱

奥村アナは「ご心配おかけしてすみませんでした。先日もストーリーで少しご報告しましたがホテルで盗難に遭って、40万失ってしまいました。(パスポートや財布など、服以外全て盗られました)私は、無事なので強盗ではなく盗難です」と報告。「中途半端に報告してしまったのでどのように言うのがいいかなと考えていました。すごく落ち込みましたが、私らしくないなと思いこのような少し元気な投稿を作りました」との言葉どおり「40万失ったアナウンサー ホノルルマラソンの1日」のタイトルで動画をアップ。午前3時半にホテルの部屋に施錠してから、出場したホノルルマラソンの1日を伝えた。部屋を出るときはしっかりと部屋に鍵をして出たものの、走り終えて帰ってくると鍵が壊されていたという。



動画は「ホテルの部屋に強盗に入られてるんだょょょょょ」「ダンベル背負って走る脳筋発見」「私はトラブル全部背負って走行中なんだ」「ホテル帰ったら荷物全部盗ませてるなんて」「人生上手くいかなくてもゴールはあるんだ」などと軽妙なナレーションと字幕入り。荒らされた部屋の模様も見せた奥村アナは「私はだいぶ元気になりました 皆さんもスリには気をつけてくださいね。同じ被害者が出ませんように」と呼びかけた。



奥村アナは三重テレビ入社3年目。趣味は筋トレで、特技はランニング。今年は三重県オープンフィットネス大会・ビギナーズフィットネス部門でコンテスト初優勝を果たし、現在は“筋トレアナウンサー”として活躍している。



（よろず～ニュース編集部）