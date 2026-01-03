女優・タレントの松田るか（30）が2日、自身のＸ（旧ツイッター）で結婚を発表した。お相手は脚本家の谷碧仁（たに・あおと＝34）氏。



【写真】「仮面ライダーエグゼイド」時代の松田るか

松田は谷氏と共同の署名入り文書を公開。「私ごとで恐縮ですが、松田るかと谷碧仁は入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と発表した。「お互いに口数が多く、声も身振り手振りも大きいことから、物理的にも賑やかな家になると思います」と記し、「感謝の気持ちを忘れず、今まで以上に誠実に仕事に取り組んで参りますので、温かく見守って下さると幸いです」と締めた。



松田は2016年10月からは放送されたテレビ朝日系「仮面ライダーエグゼイド」のヒロイン・仮野明日那 / ポッピーピポパポ役を演じた。以降もNHKの連続テレビ小説「スカーレット」や「ちむどんどん」、大河ドラマ「光る君へ」などに出演している。ライフネット生命のCMで目にすることも多い。



谷氏は脚本家や舞台の演出家として活動。2025年に放映されたTBS系ドラマ「キャスター」や、フジテレビ系ドラマ「明日はもっと、いい日になる」などの脚本を担当している。



（よろず～ニュース編集部）