辻希美、“完全な無痛分娩”の詳細告白へ 夫・杉浦太陽と夫婦そろって初出演 今夜の『夫が寝たあとに』新春SP
テレビ朝日系『夫が寝たあとに 新春2時間SP〜紅白歌手ちゃんみなとのママ会〜』が3日、午後10時から放送される。
【番組カット】美スタイル！チューブトップ姿で登場したちゃんみな
3児のママであるMCの藤本美貴と横澤夏子、そしてゲストママたちが夫の前では普段話せない本音をむき出しにしながら、育児や家事、パパへの思いなどを発散する痛快＆爆笑トークを展開。「ママの本音」を夜な夜な語り合い、視聴者の心を鷲掴みにしてきた育児家事特化バラエティー番組。
今夜は2025年の第5子出産後、辻希美（※辻＝一点しんにょう）が初のスタジオ収録に参加。しかも意外や意外、当番組の夫婦そろっての出演は初めてとなる。夫・杉浦太陽と肩を並べ、仲むつまじく登場。さらに、辻＆杉浦夫婦と長年にわたって家族ぐるみのお付き合いがある2児の父・小池徹平も一緒に出演する。出産や夫婦円満の秘けつについて語り尽くす。
辻は第5子の出産で家族総出の立会い出産＆完全な無痛分娩を初めて経験した。感動の出産裏話や、夫・杉浦のファインプレー、無痛分娩の詳細、出産日の家族LINEの内容を今夜、包み隠さず公開する。さらに、妊娠中＆出産直前の辻を勇気づけてくれてた某アーティストの存在も明らかになる。
このほか、新年一発目の放送回に。昨年末の『NHK紅白歌合戦』で初出場を果たすなど、人気爆発中のちゃんみなが初出演。妊娠・出産から子育てまで新米ママとしての意外な素顔を赤裸々にさらけ出す。
