Åì²£¥¤¥ó¤Ï¡¢¡ÖÅì²£INNÆá¿Ü±ö¸¶±ØÀ¾¸ý¡×¤ò3·î17Æü¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£
µÒ¼¼¤Ï¥·¥ó¥°¥ë103¼¼¡¢¥ï¥¤¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ó¥°¥ë22¼¼¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥¹3¼¼¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥À¥Ö¥ë24¼¼¡¢¥À¥Ö¥ë12¼¼¡¢¥Ä¥¤¥ó18¼¼¡¢¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥ë¡¼¥à2¼¼¤Î7¥¿¥¤¥×Á´184¼¼¡£¼¼Æâ¤Ï¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥È¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Ü¡¼¥É¡¢Äß¸ÍÃª¤òÈ÷¤¨¤¿»ÅÍÍ¤È¤·¡¢¥ï¥¤¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤ÏÉý1100¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÉý¶¹¥Ù¥Ã¥É¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£
´ÛÆâ¤Ë¤Ï½ÉÇñ¼Ô¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÁ°¤«¤éÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥»¥ë¥Õ¥í¥Ã¥«¡¼¤ÈÍ½ÌóÀ©ÍÎÁÃó¼Ö¾ì11ÂæÊ¬¤ò´°È÷¤¹¤ë¡£¿©»ö¤Ï½ÉÇñ¼Ô¸þ¤±¤Ë¡ÖÌµÎÁ¸µµ¤Ä«¿©¡×¤ò¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£½ÉÇñÎÁ¶â¤Ï¤¤¤º¤ì¤â1¼¼¤¢¤¿¤ê¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤È¥ï¥¤¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ó¥°¥ë¤¬7,200±ß¤«¤é¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥¹¤¬8,200±ß¤«¤é¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥À¥Ö¥ë¤¬9,200±ß¤«¤é¡¢¥À¥Ö¥ë¤È¥Ä¥¤¥ó¡¢¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥ë¡¼¥à¤¬12,000±ß¤«¤é¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£½ÉÇñÍ½Ìó¼õÉÕ¤Ï´û¤Ë³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢JRÆá¿Ü±ö¸¶±ØÀ¾¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¡£