「けっきょくお金がすべてでしょ？」と言われたら何と言い返せばいい？

そんなあなたにすすめたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「お金がすべて」という言葉

「けっきょく世の中、お金がすべてでしょ？」

この一言は、妙な説得力を持っています。

家賃も、食費も、教育も、老後も、たしかにお金がなければ成り立たない。

だから多くの人が、この言葉を現実的なものとして受け入れてしまいます。

けれど、その言葉に従って生きていくと、なぜか人生はどんどん苦しくなっていく。

お金を優先したはずなのに、満たされるどころか、常に追われている感覚だけが残る。

その違和感こそが、「お金がすべて」という考え方の落とし穴です。

お金中心の人生の末路

『世界の果てのカフェ』という本では、その構造をこう言い切っています。

残念ながら、（お金を貯めてモノを）買えば買うほど、支払いも増えるわ。

だから、支払いのためにますます仕事に費やす時間が増える。

仕事に費やす時間は、私たちが人生に望む過ごし方ではないから、さらに満たされない気持ちになる。

なぜなら、やりたいことをする時間がさらに減ってしまうからよ。

――『世界の果てのカフェ』より

ここで描かれているのは、お金を増やすほど自由が減っていく逆説です。

「安心のため」にモノを買い、「将来のため」に仕事を増やし、その結果、「今」を生きる時間がどんどん削られていく。

お金を中心に人生を組み立てると、人生そのものが「支払いのため」になってしまうのです。

本当の問題は「お金が大事」ではない

誤解してはいけません。

お金は大事です。

現実を無視して生きることはできない。

問題は、「お金が目的」になってしまうことです。

お金は本来、やりたいことをやるための「手段」であるはずなのに、いつの間にか、

「お金を稼ぐために生きる」

「支払いを続けるために働く」

という構図にすり替わってしまう。

その瞬間から、人は、「何のために生きているのか」を見失います。

やりたいことは後回しにされ、人生は常に将来の準備のまま止まってしまうのです。

「お金がすべて」と言われたら、こう言い返そう

「けっきょくお金がすべてでしょ？」

そう言われたら、こう返してみてください。

「お金は大事だけど、人生の中心に置くと、人生そのものが減っていくよ」

『世界の果てのカフェ』が教えてくれるのは、お金を否定することではありません。

お金の「位置」を正しく戻すことです。

人生の中心に置くべきなのは、お金ではなく、自分がどんな時間を生きたいか。

その軸が決まったとき、お金はようやく、人生を支える「道具」に戻ってくれるのです。

（本稿は、『世界の果てのカフェ』の発売を記念したオリジナル記事です）