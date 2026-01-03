¡ÚÇ¯ËöÇ¯»Ï¡Û¡Ö°ä¸À½ñ¤Î¤Ê¤¤²È¡×¤¬É¬¤ºÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡ÈÁêÂ³¤ÎÍî¤È¤··ê¡É¤È¤Ï¡©
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿¸å¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¼êÂ³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢²áÎÁ¡Ê¹ÔÀ¯È³¡Ë¤¬À¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤ÎµÌ·ÄÂÀ»á¡£ÁêÂ³¤ÎÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤Ï5000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¸½¾ì¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºÇ¿·¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡Ö¼êÂ³ÂçÁ´¡×¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï¡ÖÁêÂ³¤Î´ðËÜ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦ºÝ¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡°ä»º¤ÎÊ¬¤±Êý¤Ë¤ÏË¡Î§¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¡°ä¸À½ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°ä¸À½ñ¤ÎÄÌ¤ê¤ËÊ¬¤±¤ë¡×¡Ö¢°ä¸À½ñ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÇÊ¬¤±Êý¤ò·è¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤¬2Ê¬¤Î1¡¢»Ò¤É¤â¤¬2Ê¬¤Î1¡×¤È¤¤¤¦³ä¹ç¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¡×¤È¤¤¤¤¡¢Ê¬¤±Êý¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¹ñ¤¬Äê¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¡£ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦Ê¬¤±¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£
¡¡°ä»º¤òÁêÂ³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì±Ë¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÁêÂ³¸¢¤ò»ý¤Ä¿Í¡×¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ä¿Í¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÁêÂ³¿Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡ÊË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Î¤³¤È¤òË¡Î§ÍÑ¸ì¤Ç¤Ï¡ÖÈïÁêÂ³¿Í¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¿Í¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£°ä»º¤Ï¤É¤¦Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤Þ¤º¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÈÂ²¹½À®¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÏÉ¬¤ºÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤âÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤ÎË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤¬2Ê¬¤Î1¡¢»Ò¤É¤â¤¬2Ê¬¤Î1¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬2¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢2Ê¬¤Î1¤ò»Ò¤É¤â¤Î¿Í¿ô¤Ç³ä¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬3¿Í¤Ê¤é6Ê¬¤Î1¤º¤Ä¤Ç¤¹¡£²¼¿Þ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤â¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤ÈÄ¾·ÏÂºÂ°¡Ê¿Æ¤äÁÄÉãÊì¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤ÎË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤¬3Ê¬¤Î2¡¢Ä¾·ÏÂºÂ°¤¬3Ê¬¤Î1¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤·»Ò¤É¤â¤¬¤ª¤é¤º¡¢Î¾¿Æ¤äÁÄÉãÊì¤âÂ¾³¦¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢·»Äï»ÐËå¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤ÎË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬4Ê¬¤Î3¡¢·»Äï»ÐËå¤¬4Ê¬¤Î1¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÁêÂ³¿Í¤ÏË¡Î§¤Ç¸·³Ê¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Â¹¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Î»Ò¤¬Àè¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î»Ò¡ÊÂ¹¡Ë¤¬ÁêÂ³¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÂå½±ÁêÂ³¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢·»Äï»ÐËå¤¬ÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î·»Äï»ÐËå¤¬Àè¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢±ù¤ÈÌÅ¤ËÂå½±ÁêÂ³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ä»º¤ÎÊ¬¤±Êý¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡©
¡¡°ä»º¤ÎÊ¬¤±Êý¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Ç·è¤á¤¿¡Ö°ä»ºÊ¬³ä¤ÎÆâÍÆ¡×¤òµ¤·¤¿½ñÎà¤Ç¤¹¡£¡Ö¸À¤Ã¤¿¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÎÌäÂê¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢½ðÌ¾²¡°õ¡Ê¼Â°õ¡Ë¡£³Æ¼«¤¬1ÄÌ¤º¤ÄÊÝ´É¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê²¡°õ¤ÏÉ¬¿Ü¡Ë¡£ºîÀ®¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤Ë°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
