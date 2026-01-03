五島市で行われている「モバイルクリニック」事業。

高齢化が進む中、島の地域医療を維持するための取り組みを取材しました。

◆対面の看護師がフォロー「スムーズな画面越し診療」

五島市の福江島。

市の中心部を出発したワゴン車が50分ほど走りたどり着いたのは、島南部の玉之浦地区です。

高齢の夫婦がワゴン車に乗り込むと…。

（オンラインでつないだ医師）

こんにちは。聞こえますか？よろしくお願いします」

タブレット端末の画面には、3キロほど離れた玉之浦診療所の医師の姿。

看護師はタブレット端末を設置した後、2人の体温や脈拍、血圧などを確認していきます。

（医師）

「ご主人は、今から聴診しましょうか」

早速、糖尿病治療中の男性の診察が始まります。

看護師の男性が、患者の胸に当てているのは「遠隔聴診器」。

その音は、診療所内にいる医師にも共有されます。

（医師）

「いつも通りで変わりない」

五島市が行う「モバイルクリニック」事業。

看護師が乗るワゴン車が患者の自宅やその周辺に出向き、遠隔地にいる医師がオンラインで診療を行います。

事前の問診やタブレット端末の操作は看護師が担うため、電子機器の操作が苦手な人でも、スムーズに受けることができます。

この日は、血圧が高いという女性の診察も…。

（患者）

「先生、(目の周りが)赤くなっている。目の周りにつける小さい薬をいつかもらったけれど、切らしてしまった」

細部まで見ることができる外付けカメラで、目の周りを確認します。

（医師）

「まぶたの炎症が起こっていそうなので、塗り薬を出しておきますね」

画面越しのやり取りのみで、診察は終了です。

◆公共交通機関減少や免許返納「病院に通えない」

五島市の「モバイルクリニック」事業。

2023年1月に始まり、開始から3年を迎えます。

事業の背景には、五島市ならではの課題がありました。

（出口 五島市長）

「きちんと医療体制をこれからも維持・構築していくことが大きな課題」

日本国内の総人口に占める65歳以上の割合を示す高齢化率は、29.4％。

一方 五島市では、43％。

また 医療機関も、2014年は46ありましたが、10年経った2024年には40と減少しています。〔厚労省「医療施設調査」より〕

（出口 五島市長）

「五島市の医療機関はその多くがどうしても、五島市の中心部に集中。路線バスの減便やタクシーの減少も進んでいる。

医療機関への交通手段が限られていて、高齢者の運転免許返納も相まって、自力での通院が困難な方が本当に多くなっている状況」

高齢化と人口減少に伴い、医療機関や公共交通機関が減っていく中、島民の医療アクセスの確保のために始めたのが「モバイルクリニック」です。

利用対象は、糖尿病や高血圧といった慢性疾患があり、足腰が不自由などの理由で定期的な通院が難しい人です。

2023年度は226人。翌年の24年度は324人と、徐々に利用者が増えています。

（利用者）

「私は20年来の糖尿病。(低血糖で)病院に行けないような状態になったりする。若いうちは車も乗り回していたが、今は目があんまり見えないし。だから(オンライン診療)は、私にとっていい。対面もオンライン診療も変わらない。(オンライン診療の車両だと)患者が少ないから、自分のことも言えるし」

◆診療はオンライン「でも薬を渡す方法は？」

医療従事者にとっても、メリットがあるようです。

（モバイルクリニック看護師 岩田 将吾さん）

「医師不足が島内でも起こっている。通常であれば診察を中断して往診に出向かなければならなかったが、モバイルクリニックを使うことによって、診療所での診察を継続しながら往診もできる。

医師不足への対応ができているのではないか。

患者さんもそれによって常に医療の提供、医療を受ける体制が整っている環境が作られると思う」

福江島だけでなく二次離島の奈留島でも診療を行うなど、利用が拡大しているモバイルクリニックですが、残された課題も…。

（長崎大学離島医療研究所 野中 文陽 医師）

「処方した後の薬を、どうやって患者に届けるかは課題。

今のところ、診療所の看護師が患者一人ひとりに、翌日までに渡すようにしている。ほかの診療所では、薬剤師が訪問服薬指導で渡すとか、家族が薬局に取りに来るとか、いろんな体制でなんとかそこをまかなっている」

県では去年から国の特区となり、モバイルクリニックで診察を受けた患者に、ドローンで処方薬を配送する実証実験を開始。

新しい技術との掛け合わせによって、事業の拡充が期待されています。